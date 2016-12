Durerile de spate apar indiferent de varsta si se pot croniciza, daca nu se iau masuri din timp. Cele mai frecvente puncte in care apare senzatia de disconfort sunt partea inferioara a spatelui, intre omoplati, pe umeri sau la ceafa, iar tratamentele conventionale nu dau intotdeauna rezultatele asteptate.

Asta pentru ca fiecare durere de spate trebuie tratata in functie de motivul pentru care a aparut, insa exista si cateva reguli de baza care, daca sunt respectate, nu numai ca pot ameliora disconfortul, dar pot preveni probleme de sanatate mai grave. Iata care sunt principalele motive pentru care te confrunti cu aceasta afectiune:

Ai o pozitie incorecta in timpul somnului

Ne petrecem cateva ore pe noapte in pat, iar pentru a ne trezi in forma si fara dureri ar trebui ca muschii spatelui sa fie relaxati pe parcursul noptii si sa nu fie pusa nicio presiune pe ei. Pozitia incorecta din timpul somnului este, aproape intotdeauna, cauzata de o saltea de proasta calitate, care nu iti sustine coloana si iti forteaza muschii spatelui.

Ai o postura incorecta in mers si cand stai pe scaun

Persoanele care merg cu umerii aplecati in fata si stau cocosate la birou se confrunta adeseori cu dureri la nivelul gatului sau intre omoplati, iar in timp, o postura gresita poate cauza chiar deformarea coloanei vertebrale. Statul in picioare sau pe scaun prea mult timp, fara a lua pauze, solicita si musculatura regiunii lombare, in timp ce sedentarismul duce la scaderea tonusului, astfel incat muschii nu mai sustin la fel de bine coloana si pot aparea si dureri la nivelul vertebrelor.

Ai urmat un tratament gresit sau ai facut exercitii care mai mult ti-au daunat

Exista numeroase tratamente pentru durerile de spate care, daca sunt prescrise gresit, nu fac decat sa inrautateasca afectiunea. Atunci cand observi ca nu ai rezultate cu remediul recomandat de un medic, incearca sa mai ceri si parerea unui al doilea specialist. O perioada de trei luni in care un tratament nu functioneaza este suficienta pentru a te convinge ca este timpul sa iti schimbi strategia.

Pe de alta parte, multi specialisti recomanda exercitiile pentru intarirea sau relaxarea muschilor spatelui, insa daca nu sunt efectuate corect sau daca problema tine mai degraba de vertebre, este posibil sa te ranesti efectuandu-le. Kinetoterapia trebuie facuta sub supravegherea unui specialist, urmand cu rigurozitate indicatiile acestuia, asa ca iti recomandam sa nu le incerci singura, in casa.

Nu tratezi durerile de spate inca din faza incipienta

Cele mai multe persoane au dureri de spate care dureaza cateva zile, apoi uita de ele cand acestea dispar. Insa doar pentru ca durerea nu mai este acolo, asta nu inseamna ca ea nu va reveni, chiar mai puternica. De aceea, este indicat sa cauti un medic bun si sa mergi la un control inca de prima data. Asa cresti sansele de a afla din timp daca suferi de vreo afectiune care, netratata, se poate agrava in timp si sa scazi riscul aparitiei durerilor cronice, scrie spine-health.com.

De asemenea, daca ti s-a intamplat sa ai dureri dupa o cazatura sau dupa o lovitura puternica in zona spatelui, nu trece peste consultul medical. Este usor sa ignoram durerile gandindu-ne ca vor trece in cateva zile, insa pe termen lung s-ar putea sa ajungi sa te confrunti cu o afectiune care putea fi prevenita foarte usor.

Ai obiceiul de a ridica obiecte grele

Indiferent ca ti-ai carat mobila pana in apartament sau te-ai intors in sala de fitness si ai inceput exercitiile cu greutati mari, orice astfel de soc asupra coloanei si muschilor iti poate cauza probleme grave, scrie Webmd.com. Cel mai dificil de tratat este hernia de disc, care apare atunci cand unul dintre discurile intervertebrale se fragmenteaza si pune presiune pe radacina nervoasa a maduvei spinarii. Rezultatul este o durere fulgeratoare si persistenta, iar in functie de gravitatea situatiei, poate fi nevoie de operatie pentru a o corecta.



