Andreea Billig

Zilele trecute cineva imi povestea ca ii este foarte greu sa renunte la oameni si la obiecte.

Imagineaza-ti cum ar arata casa si viata acestei persoane, la batranete. Unde ar incapea toti si toate?

Viata traita intr-o valiza, cum spune actorul Tudor Petrut, are darul de a ne invata ca avem nvoie de foarte putine lucruri pentru a ne simti si arata bine. Chiar si atunci cand vine vorba de aspectul exterior, cateva piese vestimentare alese cu gust si combinate cu in inspiratie, ne vor ajuta sa aparem tot timpul ca si cum am avea o garderoba impresionanta.

La sfarsit de an nu este nevoie sa ramai cu o singura valiza de haine, o mana de oameni si un buzunar de senzatii si sentimente. Iti este insa de folos sa cureti si sa arunci ceea ce iti este de folos pentru a face spatiu pentru nou. Poate nu iti dai seama insa te schimbi constant. Este posibil ca ceea ce iti "venea" in urma cu cateva luni sa nu ti se mai potriveasca acum. Asadar curata-ti casa, viata si sufletul de balast.

Curatenia casei. Da o tura prin casa, deschide larg usile dulapurilor si vezi ce anume nu iti mai este de folos. Unele lucruri te irita doar prin simpla prezenta. De acelea scapa cat mai repede. Fa spatiu pentru acel lampadar care iti face cu ochoul de atata vreme sau pentru balansoarul in care visezi sa citesti. Daruieste obiectele aflate in buna stare celor care crezi ca au nevoie de ele sau pe care i-ar bucura.

Curatenia vietii. Ia o foaie de hartie si fa o lista cu activitatile si oamenii cae nu isi mai loc in viata ta. Te poti decide sa petreci mai putin timp in fata televizorului sau la discutii despre nimic. Poti renunta la prieteniile false sau la barbatul la care visezi in secret insa nu este deloc interesat de tine. La relatiile de complezenta. Iti poti da seama ca joubul nu te implineste si te poti gandi la ceea ce ti-ar face cu adevarat placere.

Curatenia sufletului. Incepe anul nou cu inima curata, eliberata de sentimente si ganduri negative. Fa o lista cu toate lucrurile bune care ti s-au intamplat in 2016. Iarta-i pe cei care crezi ca ti-au gresit - au fost doar niste mesageri care ti-au aratat ceva despre tine. Decide ca pana in anul nou sa traiesti doar sentimente pozitive, indiferent ce se intampla in jurul tau. Tony Robbins recomanda doua tehnici care ne ajuta sa ne eliberam de emotiile negative. Prima dintre ele este sa ne intrebam cum anume putem profita de o intamplare chiar si atunci cand noi o interpretam ca fim negativa. A doua metoda este sa vizualizam cu emotiile negative scad in intensitate. Imagineaza-ti ca privesti un film la televizor. Scade volumul pana la silentios. Observa cum imaginea paleste apoi se strange spre centrul ecranului pana cand devine un punct minuscul care apoi dispare.

La fel ca in fiecare an, depinde doar de tine ca 2017 sa fie cel mai bun din viata ta de pana acum.