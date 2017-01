Cand ai 20 de ani, sanatatea nu este o prioritate. Neglijezi micile probleme medicale, amani mersul la doctor si rareori te gandesti sa iti faci investigatii de rutina. Daca vrei sa ai o sanatate de fier chiar si peste alti 20 de ani, este important sa iti acorzi atentie din timp. Si cum obiceiurile se deprind mai usor in tinerete, iata ce decizii ar trebui sa iei in jurul varstei de 30 de ani, astfel incat sa nu ai niciodata probleme grave de sanatate:

1. Nu ignora analizele anuale

Cand astepti pana incepi sa te simti rau pentru a-ti face un set complet de analize, organismul tau poate avea deja dezechilibre greu de corectat. De exemplu, lipsa de calciu are simptome usor de confundat cu oboseala, iar in momentul in care corpul tau incepe sa fie slabit, este mult mai greu sa refaci deficienta, iar tratamentul este unul pe care trebuie sa il urmezi cel putin cateva luni pentru a reveni la un echilibru. Alege o clinica de incredere, cu medici profesionisti, care isi trateaza pacientii cu respect si mergi aici sa iti faci un set complet de analize in fiecare an. Acest laborator de analize este unul dintre cele mai bune din domeniu, pentru ca este dotat cu tehnologii de ultima ora si ai garantia ca vei fi tratata ca intr-una din clinicile din afara. Si, dupa cum vezi, un pachet de analize nu te va costa atat de mult cum ti-ai fi imaginat.

2. Incepe sa mananci mai sanatos

Chiar daca iti este greu sa ai o dieta sanatoasa si echilibrata, fie din cauza programului aglomerat, fie pentru ca nu poti renunta asa usor la fast-food sau la dulciuri, chiar si micile schimbari din alimentatie isi arata rezultatele in timp. Include in meniul tau mai multe legume si fructe si incearca sa renunti treptat la prajeli, elimina complet zaharul si inlocuieste-l cu o lingurita de miere in cafea, de exemplu, obisnuieste-te sa nu mai mananci foarte sarat si iti vei scadea riscul aparitiei bolilor cardiovasculare sau a problemelor cauzate de colesterolul marit.

3. Protejeaza-ti inima de afectiuni grave

Aproximativ 40% dintre femei nu se gandesc la problemele pe care le-ar putea avea cu inima, arata un sondaj realizat de Asociatia Americana a Inimii. Dar statisticile ne arata un adevar infricosator: una din patru femei moare din cauza unei afectiuni cardiace. De aceea, cu cat iei masuri mai din timp pentru a-ti proteja muschiul cardiac, cu atat inima ta va fi mai puternica si mai sanatoasa.

4. Fa-ti un obicei din a face zilnic miscare

Orice argumente ai avea pentru care nu faci sport, acestea palesc in fata beneficiilor pe care ti le aduc chiar si 20 de minute de miscare zilnic. Nu este nevoie sa iti faci un abonament la sala inca de la bun inceput, daca nu esti sigura ca te vei tine de antrenamente, insa poti incepe acasa, cu cateva exercitii usoare, plimbari prin parc in pas alert, alternate cu sesiuni scurte de jogging. Cand simti ca ai capatat rezistenta, inscrie-te la un program intensiv de antrenamente, iar rezultatele nu se vor vedea doar in felul cum arati, ci si in starea ta generala de sanatate si in nivelul tau de energie.

5. Ia-ti concediu medical cand esti racita

Patru din cinci persoane spun ca se duc la serviciu chiar si cand sunt racite, cu toate ca stiu ca sunt contagioase. Din dorinta de a arata ca sunt angajati de incredere, multi pun in pericol sanatatea celor din jur, insa tocmai pentru a evita o epidemie sunt zilele de concediu medical, la care putini apeleaza. In plus, asa te vei repune mai rapid pe picioare si vei fi mai in forma si mai productiva cand vei reveni la serviciu.

6. Fereste-te de sindromul de „burnout”

Anxietatea, somnul agitat, oboseala constanta si stresul de la serviciu sunt primele simptome ale sindromului de burnout, tot mai intalnit in randul celor care au joburi solicitante si petrec multe ore peste program, la serviciu. Problema este tot mai intalnita mai ales in randul celor care lucreaza in marile corporatii. In tari precum SUA sau Marea Britanie, angajatii au dreptul sa isi ia zile libere pentru sanatatea mintala. Cand te simti extenuata, nu mai amana concediul si ia-ti cateva zile in care sa te deconectezi si sa te relaxezi, astfel incat sa iti refaci echilibrul psihic.

7. Renunta la vicii

Putine persoane reusesc sa nu isi cultive niciun viciu, de-a lungul anilor. Fumatul este unul dintre cele mai nocive obiceiuri, la care cu cat renunti mai devreme, cu atat iti cresti speranta de viata, iti refaci sanatatea plamanilor si a inimii si te protejezi de aparitia unor boli fatale. Cafeaua bauta in exces iti suprasolicita inima si iti creste tensiunea arteriala, in timp ce alcoolul iti imbatraneste mai rapid pielea, te deshidrateaza si iti distruge celulele neuronale, care nu se mai refac. Rezuma-te la maximum doua cesti de cafea pe zi, renunta definitiv la tutun si consuma alcool cu moderatie. Un pahar ocazional de vin rosu, de exemplu, ajuta la scaderea colesterolului si iti imbunatateste circulatia sangelui.

Daca incepi sa deprinzi unele obiceiuri sanatoase si sa le elimini pe cele nocive inca din tinerete, vei reusi sa iti pastrezi organismul in forma mai mult timp, semnele imbatranirii vor aparea mult mai tarziu, iar sanatatea ta nu va avea de suferit.

Sursa foto: Shutterstock, Copyright: BestPhotoStudio