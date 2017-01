Un text scris cu drag pentru tine de

Andreea Billig este scriitoare, autoare a best-seller-ului "I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want." Practica fitness, terapii alternative, mindfulness si yoga de sapte ani.

_______

Ce sa mananci pentru un somn linistit

Untul de migdale este o gustare perfecta inainte de culcare. Are un continut ridicat de magneziu, grasimi bune si proteine, ceea ce il face lent de digerat, fiind absorbit in fluxul sanguin treptat, pana a doua zi. oferindu-va o plasa de siguranta de zahar din sange.

Cum sa stimulezi capacitatea naturala de detoxifiere a organismului tau

Fructele si legumele colorate nu doar arata bine in farfurie dar contin substante benefice pentru tine care stimuleaza capacitatea naturala a corpului de detoxifiere. Cu cat mai variate fructele si legumele pe care le mananci, cu atat mai diferite beneficiile.

Ce sa mananci pentru a combate depresia

Alimentele fermentate cum ar fi varza si muraturile sustin bacteriile intestinale sanatoase. Atunci cand flora intestinala este dezechilibrata are un efect direct asupra chimiei creierului prin intermediul nervului vag si poate duce la anxietate si depresie. Nervul vag este ca o super autostrada a sistemului nervos, permitan intestinului si creierul sa comunice. Adaugarea unei cantitati mici zilnice de alimente fermentate la dieta poate calma in mod natural creierul in timpul perioadelor de stres.

Mineralul de care ai nevoie pentru sanatatea tiroidei

Iodul este cel mai important mineral atunci cand este vorba de sanatatea tiroidei; este una dintre cele doua materii prime pe care corpul tau le foloseste pentru a produce hormoni tiroidieni. Cele mai bune surse alimentare de iodura sunt algele marine si pestele de apa sarata.

Ce sa mananci pentru ten stralucitor

Sulful da luciu pielii si stralucire si este uneori utilizat pentru a trata acneea rozacee. David Wolfe numeste sulful "cel mai bun ingredient cosmetic din lume", deoarece este fundamental pentru sanatatea pielii, parului si unghiilor. Si Stephanie Seneff, cercetator principal la MIT, sustine ca deficienta de sulf este mult mai frecvente decat ne dam seama, contribuind la inflamatii (acnee, rozacee), crestere in greutate, precum si alte probleme de sanatate. Suntem de acord ca o dieta bogata in sulf este benefica. Asadar, unde il gasim? In legumele verzi, precum rucola, varza creata, broccoli dar si varza de Bruxelles, ridichie neagra, somon salbatic, polen de albine, alge albastre-verzi.

foto: marilyn barbone, shutterstock.com