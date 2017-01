Principiile dietei suedeze

Dieta suedeza dureaza 7 zile si nu este recomandat sa fie repetata la un interval mai mic de 4 luni de zile. In aceste zile dieta suedeza promite pierderea intre 2 si 5 kilograme.

Principii nutritionale:

Dieta suedeza se bazeaza pe un regim de hrana sarac in grasimi: lapte degresat, carne slaba, carne de peste, consum redus de ulei etc.;

Hidratarea este foarte importanta, de aceea este necesar sa beti minim 8 pahare de lichide pe zi;

Dieta propune un aport moderat de carbohidrati sanatosi, cum sunt cei proveniti din cereale integrale, orez si cartofi;

Exclude alimentele procesate;

Dieta suedeza: meniul zilnic

Veti gasi mai multe variante de meniuri ale acestei diete, caci, fiind atat de populara, mesele au fost adaptate in functie de alimentele care se gasesc cu precadere in anumite zone, insa toate aceste variante respecta principiile de baza ale dietei, precum si numarul de calorii consumate zilnic ori variatia aportului de vitamine si minerale. Noi am ales varianta cea mai potrivita tarii noastre.

Meniu pentru zilele 1-3

Mic dejun: un pahar de apa cu lamaie sau de ceai ori lapte cald. Cereale integrale (hrisca, orz, ovaz) cu lapte, cu iaurt degresat sau cu suc de fructe. Daca doriti, puteti bea la jumatate de ora dupa micul dejun o cafea neindulcita.

Gustare: o jumatate de ceasca de seminte sau nuci (mix de seminte, seminte de canepta, caju, migdale etc.)

Masa de pranz: un bol mare de salata de cruditati cu branza.

Cina: ghiveci de legume cu 2 cartofi copti.

Dieta suedeza: meniu pentru zilele 2-5

Micul dejun: un bol de fructe neacide (ce gasiti in sezon). Exemple: banane, kaki, pepene galben, pepene rosu, pere, gutui, cirese, avocado etc.

Gustare: un iaurt degresat.

Masa de pranz: peste oceanic la gratar sau cuptor cu lamaie si garnitura de pastai de fasole fierte sau gatite la aburi.

Cina: un bol mare de supa sau ciorba, fara paine.

