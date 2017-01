Un text scris cu drag pentru tine de

Foto interior si prima pagina: Kajonsak Tui / Shutterstock

Pe 2 ianuarie, salile de fitness din Bucuresti au fost luate cu asalt. Dupa mesele copioase de sarbatori, mai ales pentru cele dintre voi care nu sunt vegetariene, organismul are nevoie de un intreg proces de detoxifiere fizica si mentala pentru a functiona la parametri optimi. Iata cateva sugestii simple pe care le poti aplica la tine acasa.

1. Foloseste o jumatate de lamaie zilnic

Dimineata, la trezire, bea un pahar de apa calduta in care storci o jumatate de lamaie. Lamaia, bogata in vitamina C, intareste sistemul tau imunitar, avand si rol de detoxifiere. Lamaile ajuta la purificarea sangelui nostru si echilibrarea nivelului de PH din organism.

2. Rasfata-te

Iubeste-te, o meriti! Fa o baie lunga, parfumata, cu spuma sau vizioneaza un film vesel. Este important sa iti faci timp zilnic pentru a te relaxa si a te simti bine. Aceasta stimuleaza secretia de endorfine. Atunci cand mintea noastra este relaxata, corpul nostru este relaxat si ajuta astfel procesul de detoxifiere naturala. O stare de relaxare ne ajuta sa cultivam obiceiurile sanatoase.

3. Lasa-te pe mainile unui specialist

Cea mai buna investitie pe care o poti face este in starea ta de sanatate si de bunastare. Nu ezita sa mergi la masaj la altfel de terapii care stimuleaza starea ta de bine. Masajul stimuleaza capacitatea naturala de detoxifiere a organismului deoarece repune corpul in starea sa naturala de relaxare. Relaxarea este cheia pentru eliminarea toxinelor si sprijinirea ritmurilor naturale ale corpului.

4. Transpira

Fa miscare insa doar acel tip care te face sa te simti bine. In mod sigur, exista ceva care sa iti placa. Daca nu iti place sa mergi la sala, poti face yoga sau poti dansa la tine in sufragerie. Plimbarea zilnica in natura este benefica si pentru suflet, nu doar pentru corp si ajuta la arderea exceselor - fie ca e vorba de ganduri negative sau de grasimi. Transpira. Sudoarea este un semn ca trupul nostru arde toxine. Sauna este o alternativa buna in acest sens pentru sala de sport.

5. Alege alimentele cu grija

Daca nu iti permiti sa mananci 100% organic, alege macar produse care nu sunt procesate. Modul in care ne simtim cand mancam este important. Bucara-te de hrana in tacere, lasa problemele si stresul la o parte. Alege alimente integrale, fara adaos de coloranti artificiali, arome sau conservanti si evita-le pe cele modificate genetic.