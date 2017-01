La inceput de an, odata cu realizarea listei rezolutiilor pentru 2017, intentia de a avea un stil de viata mai sanatos si mai echilibrat reprezinta un prim pas catre un an mai bun, in care forma fizica se reflecta pozitiv in toate activitatile. Vegis.ro, magazinul online cu produse naturiste nr.1 pe piata din Romania, a creat o lista de 17 schimbari de adoptat in 2017 pentru a avea un organism mai sanatos si mai puternic, prin simpla inlocuire a produselor folosite frecvent cu produse naturiste, BIO si raw.

Ianuarie 2017 este luna in care Vegis.ro implineste 5 ani de activare pe piata produselor naturiste din Romania. In tot acest timp, s-a remarcat inclinatia din ce in ce mai pregnanta a romanilor pentru un stil de viata sanatos. O alimentatie bazata pe ingrediente naturale necesare si o ingrijire a corpului cu produse naturiste sunt doua componente esentiale pentru o viata sanatoasa, putand fi realizate prin schimbari simple in rutina zilnica, dar cu efect imediat.

17 idei simple pentru un stil de viata echilibrat in 2017, de la Vegis.ro

Inlocuieste uleiul de floarea soarelui din comert cu ulei de masline extra-virgin sau ulei de cocos. Aceste doua tipuri de ulei contin grasimi sanatoase si au beneficii importante asupra organismului.

2.Energizeaza-te zilnic cu superalimente

Alege superalimente 100% naturale, bio, nemodificate genetic si neprocesate, precum pulberile ecologice Niavis.

3. Foloseste produse apicole

Opteaza pentru un tratament de imunizare pe baza de produse apicole naturale si protejeaza-te de virozele de sezon.

4.Foloseste condimente naturale

Renunta la condimentele conventionale care contin arome artificiale si inlocuieste-le cu plante si mirodenii BIO, pentru a avea o alimentatie 100% sanatoasa.

5.Consuma cereale integrale, 100% naturale

Inlocuieste cerealele din comert cu fulgi, musli si cereale integrale precum grau, porumb, hrisca, secara, ovaz, orz, pentru un organism energizat. Poti adauga lapte de ovaz cu cacao sau chiar lapte de cocos, pentru un plus de savoare.

6. Foloseste uleiuri esentiale pentru aromoterapie