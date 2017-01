Un text scris cu drag pentru tine de

Andreea Billig este scriitoare, autoare a best-seller-ului "I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want." Practica fitness, terapii alternative, mindfulness si yoga de sapte ani.

Foto interior si prima pagina: Brent Hofacker / Shutterstock

Ai decis sa renunti la bauturile carbogazoase dietetice? Corpul tau iti va fi recunoscator din cap pana in picioare. Desi cercetarile referitoare la acest subiect sunt inca la inceput, rezultatele obtinute deja te vor face sa iti multumesti pentru decizia ta si sa iti potolesti setea cu apa sau cu o ceasca de ceai facut chiar de tine.

1. Dispar migrenele si creste capacitatea de concentrare

Chimicalele care compun indulcitorul artifical numit aspartam schimba compozitia chimica a creierului ceea ce duce la dureri de cap, anxietate si insomnie. Nu de mirare ca atunci cand renunti la bauturile carbogazoase dietetice, simti ca gandesti mai clar si scapi de migrene.

Un studiu efectuat pe sobolani in 2013 a demonstrat a animalele care au baut bauturi carbogazoase dietetice prezentau celule cu probleme in cerebel - partea creieruluir responsabila cu functiile motorii.

2. Papilele gustative sunt mai sensibile

Nu este imaginatia ta. Acum, ca ai renuntat la bauturile carbogazoase dietetice, mancarea chiar are mai mult gust. Asta pentru ca indulcitorii artificiali din bautura pur si simplu sufocau papilele gustative cu un exces de zahar. Aspartamul este de 200 de ori mai dulce decat zaharul rafinat. Mai mult decat atat, da o stare de dependenta. Inca un pont: atunci cand ti se face foame, mananca un mar sau branza decat covrigei sau alte produse bogate in zahar si sare. Vei constata apoi ca bauturile carbogazoase dietetice ti se par ingrozitor de dulci si imposibil de baut.

3. Cantarul arata ce trebuie

Desi ai inceput sa bei bauturi carbogazoase dietetice pentru a pierde in greutate, sa renunti la acestea va rezolva, de fapt, problema. Un studiu recent a demonstrat ca adultii care consuma astfel de bauturi continua sa acumuleze tesut adipos pe abdomen si risca sa devina obezi ceea ce poate duce la aparitia diabetului si a bolilor de inima.

4. Oasele se intaresc

Renuntarea la bauturi carbogazoase dietetice este ceea ce trebuie sa faci daca tii la sanatatea oaselor tale. Un studiu efectuat in 2014 a aratat ca bauturile carbogazoase dietetice consumate frecvent sporesc cu pana la 14% riscul fracturilor de sold la femeile aflate in perioada post-menopauza.