Andreea Billig este scriitoare, autoare a best-seller-ului "I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want." Practica fitness, terapii alternative, mindfulness si yoga de sapte ani.

Foto interior si prima pagina: Foxys Forest Manufacture / Shutterstock

Daca in frenezia unui stil de viata sanatos ai decis sa renunti la carbohidrati, inclusiv la paine, gandeste-te din nou. Si, nu, nu ma refer la coaja crocanta si calda. Si nici la gustul delicios al painii facute in casa din faina neagra si seminte, la mirosul acela atat de placut. Ci la efectele renuntarrii la acest aliment. Nu orice paine este rea si nu toate efectele acestui sacrificiu culinar sunt benefice. Noi ti le spunem pe cele mai importante, tu iei decizia finala.

1. Nu mai retii apa

Atunci cand diminuezi cantitatea de carbohidrati pe care o ingerezi, primul lucru pe care il observi este cat de repede pierzi in greutate. Nu este insa vorba de tesut adipos ci de apa.

2.Ai mai putine pofte

Carbohidratii rafinati sunt faimosi pentru faptul ca duc la cresterea necontrolata a cantitatii de zahar din sange pentru ca apoi aceasta sa scada brusc si dramatic. Acest carusel activeaza centrii dependentei din creier, ducand la aparitia...poftelor. Semintele integrale, bogate in fibre previn aceasta situatie.

3. Scade riscul aparitie bolilor de inima si a diabetului

Un studiu din 2014 a aratat cum carbohidratii rafinati fac ca nivelul acizilor grasi din corp sa creasca si, implicit, sa genereze riscul aparitiei bolilor de inima si de diabet de tip 2.

4. Ai mai putina energie

Semintele integrale reprezinta o sursa minunata de fier, magneziu si vitamina B, toate esentiale pentru mentinerea unui nivel optim de energie in organism. Lipsa acestor vitamine, inclusiv a magneziului, duce la incetinirea activitatii celulelor.

5. Apare constipatiei

Semintele integrale reprezinta o sursa importanta de fibre. Fibrele ajuta la stabilizarea nivelului de zahar din sange, reduc riscul aparitiei obezitatii si al bolilor cronice si previn constipatia.

6. Ai toane

Carbohidratii ajuta creierul sa genereze serotonina ceea care stimuleaza starea de bine. Atunci cand renunti la versiunea lor sanatoase, buna ta dispozitie are de suferit. Devii capricioasa iar cei din jur te acuza ca nu stii ce vrei. Ba stii! Niste carbohidrati sanatosi.

7. Nu ai randament la sala

Carbohidratii reprezinta principala sursa de energie pentru exercitiile din sala. Renunta la carbohidrati si aceasta va scadea, ceea ce iti va diminua considerabil capacitatea si rezistenta la efort.