Un text scris cu drag pentru tine de

Andreea Billig este scriitoare, autoare a best-seller-ului "I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want." Practica fitness, terapii alternative, mindfulness si yoga de sapte ani.

_______

Foto interior si prima pagina: Jacob Lund / Shutterstock

Daca iti incepi ziua band un pahar de apa cu lamaie pe stomacul gand sperand sa scapi rapid de tesutul adipos, gandeste-te din nou daca este solutia potrivita. Specialistii in nutritie spun ca doar atat nu este suficient. Tot ei spun insa ca exista trei bauturi care, combinate cu un stil de viata sanatos, te pot ajuta sa atingi mai repede forma dorita. Unde mai pui ca sunt si placute la gust. Foloseste-le zilnic si vei obtine in scurt timp o silueta de invidiat.

Cafeaua

O poti numi si energizantul natural perfect. Cercetarile demonstreaza ca bautul unei cesti de cafea inainte de antrenament iti sporeste rezistenta si capacitatea la efort. Asta inseamna ca vei arde mai multe calorii decat in mod normal. Un studiu publicat in Journal of Sports Medicine and Physical Fitness a demonstrat ca practicantii de fitness care au baut cafea inainte de antrenament pot face cu pana 20 la suta mai multe repetari. Sfatul specialistului: bea cafeaua neagra, simpla, fara zahar, lapte sau frisca.

Ceaiul verde

Nu doar ca nu ca nu contine cafeina insa este un ajutor pretios in pierderea in greutate si arderea grasimilor. Un studiu publicat in Journal of the American College of Nutrition a demonstrat recent ca persoanele care au baut patru cesti pe zi timp de doua luni consecutiv au pierdut cu pana la cinci kilograme mai mult in comparatie cu cele care au baut doar apa. O analiza publicata in 2013 in European Journal of Nutrition arata ca bautorii de ceai verde cantaresc mai putin, au circumferinta talieie mai mica si se bucura de toate beneficiile consumului de ceai verde. Sfatul specialistului: bea ceai proaspat, simplu, fara zahar. Ceaiul gata imbuteliat contine mai putini antioxidanti si poate avea zahar in exces. Evita suplimentele pe baza deceai verde. Sunt o cauza frecventa a bolilor de ficat.

Apa

Renunta la lamaie in favoarea cuburilor de gheata. Bauturile reci obliga corpul sa consume mai multa energie pentru a-si mentine temperatura constanta. Asta poate duce la arderea a pana la 100 de calorii pe zi. Fa o socoteala simpla si vezi ce inseamna pe parcursul unui intreg an de zile.