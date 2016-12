Un text scris cu drag pentru tine de

Andreea Billig este scriitoare, autoare a best-seller-ului "I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want." Practica fitness, terapii alternative, mindfulness si yoga de sapte ani.

Cu doar cateva zile inaintea Revelionului. prietena mea cea mai buna si-a dat seama ca relatia ei amoroasa nu este asa cum isi doreste. Nu este o concluzie la care a ajuns la repezeala ci dupa cativa ani buni petrecuti impreuna, fara ca lucrurile sa duca spre ceva concret. Seara trecuta, m-a sunat si m-a intrebat ce sa faca. Sa petreaca Revelionul impreuna si sa ii spuna ceea ce simte dupa sau sa aiba o discutie inainte?

Unul dintre lucrurile care o sperie teribil pe prietena mea, este sa petreaca acest moment din an de una singura. De altfel, nici nu isi aminteste ca asa ceva sa se fi intamplat vreodata. Din vremea liceului, atunci cand si-a facut primul prieten, si pana acum, a petrecut Revelionul alaturi de o persoana draga. Ce faci insa atunci cand barbatul de care te-ai indragostit candva devine din persoana draga, un amic sau, mai rau, un strain?

Unii spun ca Revelionul nu conteaza. Altii spun ca noul an incepe, de fapt, cu noul an chinezesc. In cultura noastra insa, noaptea de Revelion este perceputa ca un nou inceput. Se spune, asa cum sti deja, ca va da tonul urmatoarelor 365 de zile. Prin urmare, este important pentru tine sa fii intr-o stare de armonie si de bine. Chiar daca prietena mea va decide sa petreaca Revelionul cu viitorul fost iubit spunandu-si ca nu doreste sa ii faca rau, in sufletul ei va stii ca nu este alegerea cea mai buna. Vor exista acele momente ciudate in care el va dori sa o sarute si ea va intoarce capul, in care isi vor spune la multi ani la miezul noptii si poate chiar te iubesc. O cunosc si stiu ca ochii ei se vor umezi stiind ca acele cuvinte nu sunt reale. Gandind ca poate, acolo, undeva, se afla acel cineva care ii este sortit.

Inca din copilarie auzim ca in viata trebuie sa facem compromisuri. Daca nu este asa? Daca lucrurile stau cu totul altfel? Este suficient sa ne gandim la oamenii pe care ii privim cu admiratie si care au facut omenirea sa evolueze. Nu facem compromisuri in viata profeisonala, ne urmam cu obstinatie si tenacitate obiectivele. De ce am face-o in viata personala? Curajul si autenticitatea sunt intotdeauna rasplatite.

Si nu uita, indiferent cum, unde si alaturi de cine iti vei petrece Revelionul, alaturi de tine se va afla intotdeauna cea mai importanta persoana din viata ta: TU! Iubeste-o si bucura-te prezenta ei.