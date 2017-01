Un text scris cu drag pentru tine de

Andreea Billig este scriitoare, autoare a best-seller-ului "I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want." Practica fitness, terapii alternative, mindfulness si yoga de sapte ani.

_______

Nu ne mai intereseaza cat de mult ne primim pentru ca suntem atat de fericite sa oferim. Sincronicitatile incep sa lucreze si sa ne indeplineasca cele mai profunde dorinte. Legea de atractie nu inceteaza niciodata sa lucreze.

Nu te simti minunat atunci cand te dezbraci de frica, idei preconcepute, credinte limitative? Cand iti asculti inima si lasi bunatatea dinsufletul tau sa iasa la suprafata. Nu-i asa ca simti ca poti respire liber, ca eliberata dintr-un corset stramt? Libertatea de a-i permite iubirii sa iti ghideze viata in fiecare zi a anului, nu doar in timpul Craciunului, iti este la indemana. Tot ce trebuie sa faci este sa cultivi iubirea din tine pana cand devine un mod de a fi. Dupa cum a spus Neale Donald Walsch, actiunile noastre sunt conduse de frica sau iubire. Cele doua nu pot coexista intr-o singura inima. Oamenii guvernati de frica nu pot experimenta dragostea adevarata. Iata sase pasi simpli care te vor ajuta sa transformi frica in iubire.

1. Cunoaste-te. Afla cine esti dincolo de statutul social, profesiea, opiniile si asteptarile altor oameni. Fii sincera cu privire la punctele forte si punctele slabe, la visele si darurile tale. Constientizeaza ceea ce Debbie Ford numeste umbra ta - acele lucruri pe care nu le accepti la tine si le ascunzi sub covor. Aflati care sunt cele mai profunde temeri si vezi daca sunt intemeiate.

2. Mareste-ti increderea in tine. Lipsa increderii in sine este unul dintre cele mai importante obstacole care ne impiedica sa ne implinim visele. Nu mai asculta vocea din capul tau spunand ca nu esti suficient de buna. Fa o lista cu realizarile tale de pana acum si citeste-o zilnic. Uita-te bine in oglinda si observa cat de frumoasa esti.

3. Conecteaza-te cu inima ta. Inima ta este locul in care inveti sa practici iubirea de sine. Este, de asemenea, ca un oracol care are intotdeauna raspunsurile corecte, busola care te ghideaza spre scopului vietii tale. Meditatia zilnica si yoga sunt doua dintre cele mai bune instrumente pe care le poti utiliza pentru a te conecta cu inima.

4. Conecteaza-te cu natura. Suntem una cu Universul iar viata noastra devine mai buna atunci cand suntem in armonie cu natura. Nu inseamna sa te muti intr-o coliba in padure. Este suficient sa petreci timp in aer liber sau sa te bucuri de un apus de soare.

5. Conecteaza-te cu oamenii. Asa cum corpul nostru este casa noastra de pe Pamant, omenirea este familia noastra extinsa. Este minunat sa descoperi ca, dincolo de diferentele culturale, sufletele noastre se aseamana. Calatoreste in locuri necunoscute si interactioneaza cu localnicii. Alatura-te grupurilor de pe site-ul meetip.com si fa-ti noi prieteni. Ajuta pe cineva chiar daca persoana este un strain.

6. Creeaza-ti un loc sigur. Fie ca este vorba de inima sau casa ta, creeza-ti un loc sigur, in care poti experimenta sinele tau autentic. Un colt unde poti rosti cele mai indraznete visuri, exprima talentul tau, permite iubirii sa se reverse din sufletul tau. Iubirea este cel mai sigur loc de pe Pamant, cel mai bun scut impotriva pradatorilor de orice cel si adversitatilor.

Odata ce dragostea incepe sa se manifeste in viata ta, adauga zilnic ingrasaminte pentru a o ajuta sa infloreasca. Incearca sa presari recunostinta, bucurie, pasiune, entuziasm, compasiune, bunatate si credinta. Fiecare zi va fi ca un Craciun.

