Iata 2 exercitii extrem de utile si simple recomandate de Jyotika Anand, expert in fitness, pentru cresterea si indesirea parului. Poate ca veti rade sau il veti gasi amuzant, insa primul exercitiu presupune frecarea unghiilor unele de altele, pentru cat de mult timp puteti.

Cel de-al doilea exercitiu presupune aplecarea capului in fata si masarea gentila a scalpului timp de 4 minute (cu ulei sau fara), de-a lungul unei saptamani intregi. Pentru a vedea exact cum trebuie sa procedati in cazul celor 2 exercitii menite sa stimuleze cresterea parului, urmariti clipul de mai jos:

2 Exercitii simple recomandate de Jyotika Anand (expert fitness) pentru un par lung si voluminos

6 Exercitii de Yoga pentru stimularea cresterii parului

Intr-un video realizat de expertii yoga de la LexiYoga.com descoperim 6 pozitii de yoga pe care le putem practica singuri acasa si care sunt menite sa reduca caderea parului, stimuland in schimb cresterea sa:

1. Exercitiul Uttanasana

Trunchiul se indoaie mult in fata, intinzandu-se in schimb coloana si picioarele, dar si muschii corpului. Aceasta pozitie este benefica si pentru nervi si sistemul nervos, marind spatiul dintre vertebre si imbunatatind circulatia la nivelul coloanei vertebrale. In aceasta pozitie, capul se afla mai jos de nivelul inimii, stimuland astfel circulatia la nivelul creierului si al capului. Radacinile parului si scalpul sunt astfel mai bine oxigenate. Daca suferiti de hipertensiune arteriala sau de afectiuni in zona lombara, evitati sa efectuati acest exercitiu.

2. Exercitiul Sasangasana (Postura Iepurelui)

Postura Iepurelui din yoga este opusa pozitiei camilei si ea presupune indoirea trunchiului inainte din pozitie stand in genunchi. Acest exercitiu intinde coloana, intreg spatele, umerii si bratele si stimuleaza totodata sistemul imun si endocrin, facilitand astfel echilibrarea hormonilor. Ajuta totodata la eliberarea tensiunii de la nivelul gatului, spatelui si umerilor.

Sasangasana contribuie la o mai buna oxigenerare a sistemului nervos si a creierului, deci implicit si la imbunatatirea sanatatii scalpului si parului. Poate fi folosit ca remediu alternativ in tratarea depresiei, insomniilor, a oboselii, a diabetului. Mare atentie daca vreti sa practicati acest exercitiu si ati suferit recent un traumatism la nivelul genunchiului, al gatului, al coloanei vertebrale si a umerilor.

3. Exercitiul Ustrasana (Postura Camilei)

Pozitia camilei tonifiaza corpul si creste flexibilitatea musculara a coloanei, imbunatatind totodata postura corpului, dar si digestia. Ea presupune indoirea mult a spatelui si ajuta la imbunatatirea circulatiei la nivelul capului si scalpului. Ustrasana deschide chakra inimii si imbunatateste functiiile hormonale si cu ajutorul ei puteti combate stresul si anxietatea. Este indicat sa o efectuati pe stomacul gol, dimineata. Nu efectuati acest exercitiu fara acordul medicului daca aveti probleme cu tensiunea.

