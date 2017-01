Sursa: Garbo.ro

Va prezentam un set de exercitii de kinetoterapie care se adreseaza intretinerii coloanei vertebrale si corectarii posturii corpului, dar si recuperarii medicale in caz de cifoza, lordoza, scolioza, spondiloza cervicala. MARE ATENTIE! Aceste exercitii sunt orientative si nu este indicat sa le faceti singuri, acasa, fara a consulta inainte medicul specialist si kinetoterapeutul. Doar acestia sunt in masura sa faca o evaluare eficienta a posibilitatilor fiecarui organism in parte si sa elaboreze un PROGRAM DE EXERCITII INDIVIDUALIZAT, care sa tinteasca exact tipul de afectiune de care suferiti.

De asemenea, medicul specialist este singurul in masura sa supravegheze efectuarea exercitiilor medicale intr-un mod CORECT astfel incat coloana vertebrala sa nu fie suprasolicitata si sa nu apara contracturi, dureri de spate, de cap sau alte incidente neplacute. Unele exercitii pot fi contraindicate pentru tipul de afectiuni de care suferiti si va pot face mai mult rau decat bine si in loc sa vindece mai rau sa agraveze. Asigurati-va ca faceti exercitiile potrivite voua si afectiunii coloanei vertebrale cu care ati fost diagnosticat intr-un mediu specializat si sub indrumarea specialistului.

21 de exercitii pentru intretinerea coloanei vertebrale

Exercitii kinetoterapie pentru zona cervicala

Exercitii kinetoterapie pentru spondiloza cervicala

Exercitii kinetoterapie la sol pentru Scolioza

Atentie! Dupa cum se specifica in clip, exercitiile de recuperare in cazul scoliozei trebuie elaborate in functie de tipul si gradul de deviatie a scoliozei. In functie de tipul de scolioza (scolioza in C, scolioza in S, scolioza stanga, scolioza dreapta), programele de gimnastica medicala DIFERA. Exercitiile prezentate in acest video sunt orientative, comune, si de aceea, in functie de tipul de afectiune pe care il aveti, trebuie sa faceti exercitii specifice ei. Exercitiile trebuie facute sub supravegherea unui kinetoterapeut, nu acasa!

Exercitii kinetoterapie pentru Scolioza

Exercitii kinetoterapie la saltea din pozitia decubit ventral

