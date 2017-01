Un text scris cu drag pentru tine de

Andreea Billig este scriitoare, autoare a best-seller-ului "I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want." Practica fitness, terapii alternative, mindfulness si yoga de sapte ani.

5 Trucuri ca sa poti alerga iarna in aer liber

Gaseste-ti un partener de alergare

Desi joggingul de una singura, ascultand muzica preferata, poate fi placut, un tovaras de "suferinta" poate fi uneori factorul care te va motiva sa iesi din casa. Sa alergi alaturi de o prietena sau de un grup de prieteni este extrem de placut si te ajuta sa te tii treaba. De asemenea, este mai sigur sa alergi alaturi de cineva. Exact ca la schi, daca se intampla sa aluneci, este cineva in preajma care iti va da o mana de ajutor.

Stabileste-ti obiective

Este important sa urmaresti transformarile care au loc cu corpul tau in urma practicarii unui sport, inclusiv jogging. Ideal este sa stabiliesti o combinatie de obiective pe termen scurt si mediu. Iti poti propune de exemplu, sa iti cresti rezistenta la efort si sa scapi de cele cateva kilograme acumulate in perioada vacantei de iarna.

Incalzeste-te

Nu la gura sobei, ci alergand pe loc si facand miscari de stretching inainte de a iesi din casa. De asemenea, foloseste strategia straturilor, astfel incat sa poti scoate de pe tine ceva atunci cand ti se face foarte cald.

Intra in sala de forta

Alte tipuri de miscare precum antrenamentele de forta, Yoga si Pilates te ajuta sa iti intaresti musculatura, sa iti imbuntatesti postura si stabilitatea, limitand astfel riscul accidentarilor. De asemenea, reprezinta un mod verificat de a alunga monotonia.

Nu uita sa te hidratezi

Alergarea pe vreme rece te poate face sa crezi ca, de fapt nu transpiri chiar atat e mult. Acest lucru te poate face sa uiti importanta hidratarii. Asadar, daca te hotarasti sa parasesti caldura caminului pentru a infrunta gradele putine de afara, nu uita sa te hidratezi. Bea la fel de multa apa cata bei de obicei (doi litri, da?) si, neaparat, evita bauturile energizante care, desi au un gust atat de bun, contin prea mult zahar.

