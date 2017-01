Un text scris cu drag pentru tine de

Andreea Billig este scriitoare, autoare a best-seller-ului "I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want." Practica fitness, terapii alternative, mindfulness si yoga de sapte ani.

_______

Foto interior si prima pagina: ESB Professional / Shutterstock

Exista cateva greseli pe care chiar si cei care merg la sala de ceva vreme, le fac. Acestea pot duce la aparitia plictiselii, lipsa rezultatelor ba chiar si la accidentari. Iata care sunt cele cinci lucruri pe care nu trebuie sa le faci niciodata la sala.

1. Nu petrece ore pe un aparat cardio

Antrenamentul cardio este esential pentru pierderea in greutate insa daca ii aloci mai mult de 50% din timpul petrecut in sala, gresesti. Pentru a ajunge la forma dorita, trebuie sa il combini cu antrenamentul de forta. Tine minte ca organismul incepe sa arda grasimi dupa 20 de minute de activitate cardio.

2. Nu te ascunde in fundul salii

Atunci cand participi la o ora de aerobic, nu ascunde de in fundul clasei. Mai ales cand numarul de participanti este mare, instructorul nu va putea sa te observe si sa corecteze eventualele miscari gresite. In afara de asta, sa fii in fata, alaturi de cei mai buni, te va impulsiona sa dai tot ce ai mai bun. Retine ca instructorii sunt acolo sa te ajute asa ca nu este nici o rusine sa intrebi sau sa le ceri sa iti arate o miscare atunci cand nu stii cum sa o faci.

3. Nu folosi doar aparatele de forta

Desi acestea dau rezultate la inceput, in timp vei obtine mai mult de la antrenamentele de tip circuit, folosind greutatea propriului corp sau ganterele. Multe dintre aparate izoleaza un anumit tip de muschi ceea ce inseamna ca arzi mai putine calorii si lucrezi musculatura mai putin.

4. Nu iti ignora slabiciunile

De regula, ne plac acele exercitii care ni se par usoare. Cheia spre un corp de vis este insa cunoasterea slabiciunilor si transformarea lor in puncte forte. Doare sa faci fandari? Atunci fa-le pentru ca doar asa musculatura picioarelor va deveni mai puternica. Indiferent de punctul slab, nu ceda niciodata si depaseste mental mai inati ideea ca "nu pot" sau "nu mai pot". ‘

5. Nu iti abandona obiectivele

Mersul la sala alaturi de o alta persoana poate fi placut insa devine ineficient atunci cand obiectivele voastre sunt diferite. Prin urmare, fii atenta si nu le pierde niciodata din vedere. Va puteti bucura impreuna de alte activitati precum sauna sau jacuzzi dupa antrenament.