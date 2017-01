Un text scris cu drag pentru tine de

Andreea Billig este scriitoare, autoare a best-seller-ului "I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want." Practica fitness, terapii alternative, mindfulness si yoga de sapte ani.

Foto interior si prima pagina: Fabio Balbi / Shutterstock

Ai devenit mai atenta cu dieta, faci miscare si cu toate astea, paturica de tesut adipos de pe abdomen nu dispare. Ce e de facut? Specialistii spun ca uneori, asa zisele obiceiuri sanatoase pot fi cauza.Tot ei au identificat sase actiuni care te impiedica sa ai talia de viespe la care visezi. Vestea buna este ca au si solutiile.

1. Prea multe alimente procesata.

Chiar si alimentele procesate sarace in calorii pot contine zahar si sodiu in exces, o adevarata amenintare pentru talia ta. Prea multe sare genereaza balonare iar zaharul este stocat sub forma de grasime. Conform unui studiu publicat in Hepatology, persoanele care mananca gustari bogate in grasimi si zahar in afara meselor au mai mult tesut adipos pe abdomen in comparatie cu cele care au consumat acelasi numar de calorii din mese regulate.

2. Prea multe crunch-uri

Faptul ca te contrezi pe o anumita parte a corpului nu te va ajuta sa scapi de kilograme in zona respectiva. Trebuie sa pui tot corpul la treaba pentru a vedea rezultate. Altfel, muschii vor ramane ascunsi sub stratul de grasime pe care il vor scoate si mai mult in evidenta.

3. Somn insuficient

Odihna insuficienta duce la crestere in greutate. Studiile demonstreaza ca, in general, kilogramele in plus se aseaza in zona abdomenului si a soldurilor. Somnul pe apucate stimuleaza organismul sa produca hormoni ai foamei care te fac sa mananci mai mult. O stare de oboseala te va face sa fii mai lenesa si sa mergi mai rar la sala.

4. Lipsa antrenamentelor de forta

Antrenamentele de forta duc la cresterea masei musculare care, atunci cand te odihnesti, arde mai multe calorii decat grasimea. Adauga antrenamente cardio de intensitate moderata spre mare. Prin urmare, atunci cand mergi la sala, transpira si lucreaza cu greutatile. Mai multe studii au demonstrat ca aceasta combinatie are un impact major asupra grasimii de pe abdomen.

5. Te incarci cu grasimi bune

Este adevarat ca grasimile nesaturate din nuci, avocado si uleiuri vegetale iti dau o senzatie de satietate si stimuleaza pierderea in greutate. Lucrurile se schimba atunci cand le consumi in exces. Un pumn de migdale este suficient insa o punga intreaga are efecte adverse. Nu consuma la o gustare mai mult de 30 de grame de nuci, o cincime de avocado si o lingura de ulei vegetal.

6. Nu ai renuntat la bauturile carbogazoase

Persoanele care beau bauturi carbogazoase dietetice pot pune cu pana de trei ori mai mult tesut adipos pe abdomen in comparatie cu cele care nu le consuma deloc. Se pare ca indulcitorii artificiali incetinesc functionarea metabolismului.