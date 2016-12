Un text scris cu drag pentru tine de

Sarbatorile de iarna sunt unul din acele momente din an cand iti doresti sa arati fabulos, sa fii stralucitoare. Parul dar si textura pielii sunt dintre elementele care fac o femeie atragatoare. Prin urmare, ingrijeste-le. Rasfata-te la SPA si la cosmetica. Nu in ultimul rand, evita greselile de mai jos.

8 greseli care iti afecteaza pielea

1. Somn insuficient

Stii deja, somnul insuficient se vede imediat pe fata. Conform unui studiu publicat de British Medical Journal, persoanele care dorm suficient pe parcursul noptii, sunt mai atragatoare si mai sanatoase decat cele care pierd noptile. Durata ideala a somnului nocturn variaza intre 7 - 8 ore.

2. Stil de viata sedentar

Cand ai mers ultima data la sala si ai transpirat din greu? 30 de minute de exercitiu moderat zilnic te ajuta sa ai o viata mai lunga si mai sanatoasa si o piele mai frumoasa.

3. Prea mult stres

O vorba din popor spune ca rautatea se citeste pe chip. La fel si stresul. In doze zilnice, afecteaza sanatatea in mod negativ, facandu-te sa arati si sa te simti batrana. Solutia este sa respiri adanc si sa rezolvi fiecare problema, pe rand.

4. Machiaj uitat pe fata

Unul dintre sfaturile primite de la mama in adolescenta, pe care l-am urmat cu sfintenie, a fost sa imi curat intotdeauna fata inainte de culcare. Oricat de obosita ai fi dupa o petrecere, demachiaza-te inainte sa te bagi in pat.

5. Neglijarea ingrijirii faciale

Care este primul loc in care apar ridurile? In jurul ochilor, bineinteles. Incepe sa folosesti produsele corespunzatoare de indata. Acestea trebuie sa fie hidratante, sa contina acid hialuronic si vitaminele A sau E.

6. Bauturile carbogazoase

Continutul lor ridicat de zahar si calorii contribuie la accelerarea procesului de imbatranire, avand un impact direct asupra ADN-ului. Inlocuieste aceste bauturi cu apa plata, sucuri naturale, smoothie-uri.

7. Dieta defectuoasa

Orice este in exces - cu atat mai mult grasimile si zaharul alb, dauneaza pielii tale. Adopta o dieta echilibrata, bogata in fructe, legume, proteine si nuci.

8. Fumatul

Fumatul dauneaza sanatatii in mai multe feluri, de la respiratia urat mirositoare la ingalbenirea dintilor si diminuarea capacitatii de functionare a plamanilor. Fumatul afecteaza in mod direct calitatea pielii, schimbandu-i culoarea, infundandu-i porii, accelerand procesul de imbatranire si lasand celulele fara oxigen.