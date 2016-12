Un text scris cu drag pentru tine de

Andreea Billig este scriitoare, autoare a best-seller-ului "I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want." Practica fitness, terapii alternative, mindfulness si yoga de sapte ani.

Au trecut ani de zile de la disparitia ei insa Marylin Monroe continua sa fie un etalon de frumusete feminina. O parte din merita ii apartine lui Allan "Whitey" Sanders, prieten si stilist al actritei. El a fost cel care a transformat o fata obisnuita intr-o diva. Trucurile lui functioneaza si astazi si te vor ajuta sa arati fabulos de sarbatori.

1. Unt de cocos pentru pleoape sexy

In absenta nuantelor metalice de fard de ploape, artistul obisnuia sa aplice ulei de cocos deasupra fardului de pleoape.

2. Ulei sub fondul de ten

Allan obisnuia sa aplice un strat subtire de ulei pe piele inainte de a aplica fondul de ten. Aceasta hidrateaza pielea si ii da mai multa stralucire in lumina reflectoarelor. Desi fondurile de ten moderne sunt hidratante, adauga un pic de ulei pe pometi si sub sprancene pentru un efect spectaculos.

3. Cinci nunate de rosu pentru buze

Pentru a crea iluzia de volum, Allan folosea nu mai putin de cinci nuante de machiaj. Contura buzele cu un creion de culoarea ciocolatei. Apoi adauga un rosu caramiziu de la margine la centru. Apoi de la centru, la margine, folosea un creion rosu pentru a amesteca culorile. La final, aplica un strat gros de balsam.

4. Mai multe straturi de eyliner

Allan obisnuia sa combine mai multe straturi de eyeliner. Scotea in evidenta conturul ochilor cu eyeliner de culoare neagra si mari, folosea unul alb pentru coltul intern si extern al ochilor, iar la final adauga cateva puncte rosii pentru a face ochii sa para mai stralucitori.

5. Blush roz pentru nas mai mic

Desi Marilyn Monroe a facut rinoplastie, credea ca nasul e este prea mare. Artistul contracara aceasta impresie prin aplicarea unui blush roz pe varful nasului.

6. Gene false pentru ochi migdalati

Allan avea grija sa imparta genele false in doua, atasandu-le doar de partea exterioara. Acest truc confera ochilor aspectul migdalat.

7. Sprancene in forma de triunghi

Sprancenele confera personalitate si unicitate fetei. Allan punea accent pe forma sprancenelor, placandu-i aspectul de triunghi. Acesta poate ajuta ca o frunte prea inalta sa para mai mica.