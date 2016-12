Un text scris cu drag pentru tine de

Andreea Billig este scriitoare, autoare a best-seller-ului "I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want." Practica fitness, terapii alternative, mindfulness si yoga de sapte ani.

In a doua zi de Craciun, am ajuns la Mall pentru ca merg la o sala de fitness aflata intr-un astfel de loc. Parcarea era neincapatoare, magazinele pline. Mai este putin pana la inceputul noului an asa ca daca nu ai facut-o pana acum, iti recomand sa profiti de timpul liber pentru a petrece macar o dupa-amiaza de calitate cu tine insati.

Pregatirea pentru noul an nu inseamna doar rochii stralucitoare, cosmetica si alte proceduri de infrumusetare. Fiinta noastra launtrica are nevoie de la fel de multa atentie. Femeia salbatica, autentica, pe care o gasim ascunsa in interioul nostru. Aceasta este cea mai frumoasa podoaba pe care o poti purta in noaptea dintre ani. Este o stare de spirit care se reflecta in gesturile, vorbele si miscarile tale.

Cu atatea responsabilitati, ocupatii de tip masculin si aspiratii spre succes, nu-i de mirare ca femeile din ziua de astazi isi pierd din feminintate. Iata cateva trucuri care sa te ajute sa incepi noul an stralucind de frumusete si conectata la energia ta feminina.

Trezeste femeia din tine observand cat de minunata esti. Onoreaza-ti fiinta zilnic prin felul in care o ingrijesti. Chiar si in casa, atunci cand nu te vede nimeni, poarta parfum si haine placute ochiului si atingerii. Atunci cand faci baie, mananci sau te dai cu crema, fii prezenta. Fa miscari blande si gatioase. Nu te grabi si nu te brusca. Transforma fiecare clipa intr-un prilej de celebraare a femininatii tale. Datul cu aspiratorul se poate transforma intr-un dans minunat, in ritumul muzicii preferate.

Mananca fructe si legume, hidrateaza-te. Mediteaza si petrece timp in natura, conectandu-te cu ea. Incearca sa te sprijini cu spatele de un copac si vezi ce simti. Imagineaza-ti cu enegia mamei Pamant urca pana prin talpile tale pana in zona ombilicului, pe care o umple de vitalitate si pasiune. Creeaza ceva ce iti place, fie ca e vorba de un desen sau de un colt al casei pe care il decorezi altfel.

Fii recunoscatoare pentru experientele traite in 2016. Cele frumoase ti-au bucurat sufletul si intinerit trupul. Cele mai putin placute, te-au invatat ceva. Daca ai prins lectia, nu se vor mai repeta. Lasa sufletul sa iti sopteasca un set de cinci valori care sa te calauzeasca in noul an. Scrie-le pe o hartie si pune-le undeva la vedere.

Viseaza cu ochii deschisi ziua, saptamana, luna ideala din 2017. Simte cu ochii, gustul, mirosul, atingerea. Simte bucuria implinirii. Nu uita sa lasi usa deschisa pentru surprize si neprevazut. Sa faci curatenie si sa renunti la ceea ce nu iti mai este de folos - fie ca este vorba de oamenii, situatii sau obiecte. Universul stie ceea ce este bine pentru tine. Si abia asteapta sa umple un loc gol cu ceva sau cineva care iti va face viata mai frumoasa.