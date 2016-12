Un text scris cu drag pentru tine de

Andreea Billig este scriitoare, autoare a best-seller-ului "I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want." Practica fitness, terapii alternative, mindfulness si yoga de sapte ani.

Doar cine nu isi doreste, nu arata bine. Pentru asta, exista o multime de trucuri pe care le poti pune in practica chiar la tine acasa. Iti recomand sa le pui in practica inainte de sarbatori pentru a arata minunat.

1. Apa sarata pentru improspatarea tenului

Dizolva sare in apa (solutia trebuie sa fie concentrata), inmoaie un prospop de bumbac si lasa-l pe fata timp de zece minute. Este o solutie eficienta dupa o noapte agitata, atunci cand vrei sa iti improspatezi tenul sau sa elimini umflaturile de pe fata.

2. Ulei cosmetic pentru buze catifelate

Aplica orice fel de ulei cosmetic pe buze - ulei de piersica, de migdale sau balsam. Apoi, cu o periuta de dinti moale, freaca-ti buzele timp de un minut.

3. Ulei de masline pentru o fata hidratata

Uleiul de masline are numeroase intrebuintari si in afara bucatariei. Masarea fetei cu ulei de masline te ajuta sa ai o piele catifelata, curata, moale si mata. Pentru rezultate spectaculoase, repeta procedura la fiecare 4 - 5 zile.

4. Miere impotriva inflamatiilor si a acneei

Mierea este un remediu miraculos impotriva inflamatiilor si a acneei. Daca iti apare un cos pe fata inaintea unei intalniri romantice sau interviu, da fuga la borcanul cu miere. Aplic-o pe locul problema si las-o sa actioneze timp de un sfert de ora. Aceasta metoda te va ajuta sa reduci dimensiuna cosului astfel incat acesta sa fie usor de acoperit cu fond de ten.

5. Demachiant facut in casa

Pielea noastra ne este recunoscatoare de fiecare data cand folosim produse bio, fara urma de chimicale in ele. Cea mai sigura cale pentru aceasta este sa ti-l prepari singura in casa. Demanchiantul propus este usor de pregatit. Pune apa cu ulei de masline (in proportie de 3 la 1) intr-un borcan de 250 ml. Agita-l bine pentru ca ingredientele sa se amestece bine. Demachiantul este gata.

6. Bicarbonat impotriva cearcanelor si pungilor de sub ochi

Bicarbonatul albeste si curata dintii insa are si alte calitati. Adauga o lingurita de bicarbonat intr-un pahar de apa sau ceai cald si amesteca bine. Inmoaie in lichid o discheta demachianta si apoi aplic-o sub ochi timp de 10-15 minute. Clateste apoi reziduurile si aplica o crema hidratanta. Repeta procedura zilnic iar efectele nu vor intarzia sa apara.