Andreea Billig este scriitoare, autoare a best-seller-ului "I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want." Practica fitness, terapii alternative, mindfulness si yoga de sapte ani.

Chiar si micro-practicile, efectuate in mod regulat, transforma tiparele de neplacere si durere in iubire de sine si bucurie. Acestea trebuie sa fie simple, repetabile, si placute. O modalitate de a atinge acest obiectiv este aceea de a transforma rutina intr-un ritual bazat pe o intentie iubitoare. Iti propun sa incepi chiar de astazi cu banalul gest de spalare a fetei.

Fata noastra este ceea ce noi prezentam lumii, imaginea pe care o verificam in oglinda de mai multe ori pe zi, identitatea noastra. Atunci cand adaugam o intentie iubitoare la actul de spalare a fetei, totul se schimba. Suprafata devine profunzime. Iata ce poti face.

Pasul 1: Inainte de a te spala pe fata in chiuveta sau dus, asigura-te ca ai la indemana demachiant facial si o crema hidratanta.

Pasul 2: Respira adanc si imagineaza-ti ca, odata cu expiratia, trimiti radacini in pamant. Inspira si imagineaza-ti ca atragi energie aurie din pamant prin radacinile tale, in tot corpul, pana cand se revarsa din crestetul capului.

Pasul 3: Impreuneaza-ti palmele si imagineaza-ti cum se umplu cu aceasta energie aurie.

Pasul 4: Seteaza-ti intentia pentru practica. Poate fi un cuvant sau o expresie rostita la timpul prezent. De exemplu:

Ma iubesc asa cum sunt.

Ma spal de tot ceea ce nu imi mai serveste.

Bucurie.

Pasul 5: Porneste apa si las-o sa iti umple mainile. Rosteste cuvinte de multumire pentru apa. Pe masura ce iti uzi fata, imagineaza-ti ca o acoperi cu energia aurie. Aplica demachiantul. Maseaza-l in piele cu atingerea blanda a unui iubit. Vizualizeaza demachiantul eliminand ceea ce te impiedica sa experimentezi prezenta si iubirea in acest moment. Concentreaza-te pe respiratie.

Etapa 6: Clateste demachiantul cu aceeasi energie aurie. Usuca-ti fata si ia o cantitate mica de crema. Vizualizeaza crema pecetluindu-ti intentia. Reptea cuvintele de la inceputul ritualului.

Pasul 7: Cand ai terminat aplicarea cremei, freaca-ti usor palmele si pune-le delicat pe fata. Multumeste cu glas tare pentru a incheia ritualul.

Foto: Subbotina Anna, Shutterstock