Sursa: Garbo.ro

Tratamente naturiste: Ulei de jojoba, beneficiile sale extraordinare

Indienii-americani il numesc "Hohowi"; ei foloseau o pasta din nuca acestei plante pentru ingrijirea parului si a pielii si de asemenea, foloseau nuca si pentru consum, era o sursa de hrana de baza in vremuri dificile.

Uleiul de jojoba, asemanator cu sebumul natural al pielii

Uleiul de jojoba este unic, in sensul ca spre deosebire de alte uleiuri vegetale, se aseamana foarte tare cu sebumul, o substanta ceroasa pe care o produce organismul nostru pentru protectia si elasticizarea tesutului pielii. Uleiul de jojoba este folosit pe scara larga si in cosmetica, inlocuind extractele din grasime animala.

Uleiul de jojoba are un miros usor de nuca si o culoare aurie si clara in forma sa neprocesata, iar uleiul de jojoba rafinat nu are deloc miros, inlaturand nevoia de a adauga orice fel de agenti de parfumare atunci cand este folosit pentru uz cosmetic sau medical.

Fiindca uleiul de jojoba are un stadiu de topire la o temperatura scazuta, el ramane in stare lichida tot timpul si poate fi folosit direct, fara diluare. De asemenea, fiind o ceara nu iti lasa nici acea "senzatie de uleios" pe piele.

Daca aceste informatii nu v-au convins deja, iata cateva argumente pentru care ar trebui sa includeti de aici in acolo uleiul de jojoba in toaleta cosmetica, mai ales ca astazi putem sa il procuram foarte usor din magazinele naturiste care sunt bine aprovizionate cu produse minunate provenite din absolut toate colturile lumii.

1. Uleiul de jojoba hidrateaza pielea

Sapanurile si multe alte produse de ingrijire a pielii ne influenteaza in mod negativ glandele seboree care ne protejeaza pielea si previn uscaciunea. De fiecare data cand ne spalam pe maini sau pe fata, chiar si cu apa, noi inlaturam un strat protectiv de sebum. De asemenea, aerul rece si uscaciunea din timpul iernii ne afecteaza in mod negativ pielea.

Pune cateva picaturi de ulei de jojoba in palma si apoi aplica pe fata si pe maini inainte sa iesi afara. Ai sa remarci instant efectele pozitive ale uleiului de jojoba asupra pielii tale.

2. Uleiul de jojoba este bun pentru tenul gras

Tenul gras este rezultatul unei supra-activari a gladelor seboree ale fetei si clapului. Astfel, pielea uleioasa strange mai mult praf din atmosfera si de aceea simti nevoia sa iti cureti parul si fata mai des. Daca ai probleme cu scalpul sau fruntea si nasul mereu lucioase, aplica ulei de jojoba pe partile afectate si vei vedea dupa putin timp diferenta. Uleiul de jojoba poate fi un adjuvant foarte bun in tratatrea multor afectiuni ale pielii cum ar fi matreata sau acneea, prin efectul de control pe care il are asupra glandelor seboree.

3. Uleiul de jojoba este bun pentru tratarea acneei

Acneea este o problema comuna a adolescentilor dar si a unora dintre adulti. Excesul de productie de sebum este una dintre causele acestei afectiuni si uneori complicata de prezenta unor bacterii care infecteaza pielea.

Iar uleiul de jojoba lucreaza in mai multe moduri pentru a stopa productia de excesiva de sebum si mai mult decat atat, curata pielea in profunzime, ceea ce este foarte important; are capacitatea de a dizolva depozitele de sebum si de a ajuta la ameliorarea comedoanelor, curatand fata de acnee.

Foto homepage: Pixabay

