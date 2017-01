Un text scris cu drag pentru tine de

Andreea Billig este scriitoare, autoare a best-seller-ului "I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want." Practica fitness, terapii alternative, mindfulness si yoga de sapte ani.

_______

Copyright interior si prima pagina: Didecs / Shutterstock

Folosesc balsam pentru par de atatia ani incat am uitat cand si cum a ajuns prima data in baia mea. La fel ca si mine, probabil ca il indragesti datorita efectelor benefice ale acestuia. Parul este matasos, stralucitor si usor de descurcat. Ce te faci insa daca efectele iubitului balsam nu sunt neaparat bune ducand pana la caderea parului?

The Food and Drug Administration (FDA) din Statele Unite a investigat o seire de efecte adverse generate de o marca de balsam de par. Printre acestea, caderea parului si mancarime. Dermatologii spun ca acestea sunt efecte frecvente generate de produsele mass-market care contin numerosi compusi chimici. Caderea parului poate fi generata de o sumedenie de factori, de la stres la medicamente, la prinderea parului in cozi si cocuri stranse, deficienta de vitamine, dezechilibru hormonal, mostenire genetica.

Atunci cand scalpul se inflameaza si parul incepe sa cada, inseamna ca produsele folosite, inclusiv balsamul, sunt de vina. Conservantii, parfumul, extractele de plante pot irita pielea scalpului, cauzand mancarimi si pete rosii.

Specialistii spun ca aceste reactii pot aparea chiar si la o lunga perioada de timp dupa ce ai inceput sa folosesti un anumit produs. De asemenea, efectul neplacut poate aparea chiar si la 10 -14 zile dupa ce te-ai spalat pe cap. Nu este obligatoriu sa apara simetric sau pe suprafata pe care ai aplicat substanta. Un lac de unghii, de exemplu, poate cauza iritarea pleoapelor in urma contactului cu degetele. Reactiile adverse pot persista chiar si dupa ce ai incetat sa folosesti produsul.

Desi pare un pic inspaimantator, nu te speria. Medicul dermatolog iti poate oferi o mana de ajutor. Un test care sa te ajute sa descoperi la ce anume esti alergica este bine venit. Asa ca daca ai o reactie alergica de tipul celor enumerate mai sus, nu te grabi sa iti arunci cosmeticele, samponul si balsamul la cos. Este mai bine sa indentifici problema si abia apoi sa actionezi. Stim foarte bine ca produsele cosmetice de calitate nu sunt tocmai ieftine. Prin urmare, de ce sa fii nevoita sa cheltuiesti alti bani pe ele daca nu este cu adevarat nevoie sa faci asta?