Un text scris cu drag pentru tine de

Andreea Billig este scriitoare, autoare a best-seller-ului "I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want." Practica fitness, terapii alternative, mindfulness si yoga de sapte ani.

_______

Foto interior si prima pagina: EasterBunny / Shutterstock

Ai ramas fara scrub, pielea incepe sa fie cam aspra si capete acel aspect albicios de celule moarte. Afara este vijelie, nu iti vine sa iesi din casa insa seara ai pregatita o cina romantica la tine acasa cu iubitul tau. Vrei sa fii impecabila, sa il suprinzi placut in toate privintele. Ce iti ramane de facut? Ei bine, daca ai in casa zahar si alte cateva ingrediente, poti prepara un scrub minune care iti va rezolva problema si te va ajuta sa ai o piele fina pe care nu se va satura sa o mangaie. Ba mai mult decat atat, poti perpara mai mult, pune in cateva borcane fantezie si faca un cadou minunat prietenelor tale.

Zaharul este un exfoliant foarte eficient datorita faptului ca acele mici cristale stralucitoare se dizolva in apa, facandu-l sa fie mai putin abraziv. In combinatie cu uleiul de cocos, de masline sau de migdale, hidrateaza pielea si previne pierderea acesteia. In timpul iernii este mai bine sa folosesti zaharul in combinatie cu uleiul d cocos. Acesta protejeaza pielea impotriva efectelor negative ale vremii reci si neprietenoase. Ideal este sa amesteci si cateva picaturi de ulei esential care imbunatati experienta senzoriala si va adauga un plus de efecte pozitive pentru care pielea ta iti va fi recunoscatoare. Ai la indemana o sumedenie de variante si fiecare are un efect bine definit. Noi iti recomandam insa in mod special doua tipuri de uleiuri. Uleiul de lavanda are efect relaxant iar uleiul de tea tree combate acneea cu succes.

Ingredientele retetei de scrub de zahar:

1 ceasca de zahar granulat

1/2 ceasca de ulei natural virgin de cocos

optional: cateva picaturi din uleiul tau esentia preferat

Mod de preparare pentru scrub de zahar:

Amesteca zaharul si uleiul de cocos intr-un castron. Daca este nevoie sa topesti uleiul de cocos pana cand ajunge in stare lichida, asigutra-te ca nu este prea fierbinte. In caz contrar, va dizolva zaharul complet. Dupa ce ai amestecat cele doua ingrediente, adauga mai mult zahar inc azul in care doresti ca scrub-ul sa fie mai abraziv. Odata ce acesta a atins consistenta dorita, adauga 10 pana la 20 de picaturi din uleiul tau esential preferat. Foloseste scrubul de 2-3 ori pe saptamana si pielea ta iti va fi recunoscatoare.