Andreea Billig este scriitoare, autoare a best-seller-ului "I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want." Practica fitness, terapii alternative, mindfulness si yoga de sapte ani.

Te-ai gandit vreodata ca unele dintre cele mai gustoase dar totodata contraindicate alimente pot face minuni pentru felul in care arati? Daca da, ai avut dreptate. Asa se intampla atunci cand, in loc sa le mananci, le incluzi in trusa ta de frumusete.

MAIONEZA - masca pentru par

Stii desigur ca maioneza este o bomba calorica. Ingrediente precum ouale, uleiul si zaharul sunt insa o binecuvantare pentru parul tau. Mai ales in anotimpul rece, ajuta la regenerarea parului. Las-o sa actioneze 10 minute apoi spala parul de doua ori.

SAREA - alint pentru talpi

Desi excesul de sare este de evitat in mancare, situatia este total diferita atunci cand este vorba de talpile tale. Sarea elimina mirosul neplacut al talpilor, fiind bogata in magneziu si antibacteriana. Adauga una sau doua cesti de sare de mare intr-un lighenas cu apa calda si inmoaie-ti picioarele timp de 10 minute

CAFEAUA - cosmarul celulitei

Cafeaua este unul din ingredientele cheie in produsele anticelulitice datorita capacitatii sale de a strange pielea. Aplica zat proaspat si rece pe un burete si maseaza zonele cu probleme cu miscari circulare api clateste. Efectul este aproape instantaneu.

ZAHARUL- catifeleaza pielea

Ai ramas fara scrub si nametii sunt cat casa? Da fuga la bucatarie. Amesteca on lingura de zahar cu putina apa si foloseste-o pentru a-ti exfolia pielea de pe corp. Poti adauga ulei de cocos pentru efect de hidratare.

CARTOFI - ochi seducatori

Cartofii prajiti sunt deliciosi insa din punct de vedere nutritional, un adevarat cosmar. Pe de alta parte, cartofii cruzi contin o enzima speciala care are efectul miraculos de a elimina pungile de sub ochi. Aplica o feliuta subtire pe fiecare pleoapa si las-o sa actioneze cateva minute.

CIOCOLATA - balsam pentru piele

Ciocolata este o sursa de antoxidanti si, prin urmare, pielea iti va fi recunoscatoare daca ii vei oferi o portie. Amesteca o lingura mare de pudra de ciocolata cu ulei de cocos si aplica produsul pe fata pentru o masca anti-oxidanta extrem de eficienta. Las-o sa actioneze si apoi aplica o cream hidratanta sau si mai mult ulei de masline. Pielea ta va fi catifelata si va avea acea stralucire sanatoasa care atrage toate privirile.