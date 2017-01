Un text scris cu drag pentru tine de

Andreea Billig este scriitoare, autoare a best-seller-ului "I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want." Practica fitness, terapii alternative, mindfulness si yoga de sapte ani.

_______

Nimic nu este imposibil atunci cand iti doresti cu adevarat ceva. Prin urmare, decide-te ca asta iti doresti, stabileste-ti un termen limita ( 3 luni este unul realist) si treci la sala. Pentru efecte garantate si rapide, pune in aplicare cele cinci sfaturi de mai jos.

5 Trucuri pentru o silueta de vis

1. Foloseste combustibilul potrivit

Atunci cand te antrenezi din greu si vrei sa scapi de kilogramele in plus, este important sa iti hranesti focul metabolic in mod corespunzatore. Solutia este sa adopti un echilibru intre proteina pura (care trebuie sa existe la fiecare masa, inclusiv gustari), grasimi bune si carbohidrati (obtinuti din fructe si legume). Vei constata cum pofta pentru dulciuri scade odata cu circumferinta taliei.

2. Hidrateaza-te

Fa-ti o favoare si renunta la orice tip de bautura in favoarea apei. Nu numai ca aportul zilnic de calorii va fi mai mic cu 500, dar corpul tau va fi mai hidratat. Ceea ce iti va diminua si pofta de mancare. De multe ori credem ca ne este foame cand, de fapt, ne este sete.

3.Triseaza

Asa cum se intampla cu fiecare obicei nou, sa te tii de dieta la modul cel mai strict poate fi dificil. De aceea, este indicat sa trisezi din cand in cand. Daca iti vei respecta programul alimentar 80-90 % din timp, tot vei obtine rezultate. unger cravings.

4. Planifica

Daca nu poti trai fara paine, paste, cartofi si orez, manaca-le in urmatoarele doua ore de dupa antrenament. In acest interval, iti vor hrani corpul in loc sa se depoziteze ca grasimi.

5. Aplica formula 4:1

Cred ca ai auzit ca trebuie sa mancam cinci fructe pe zi. Insa acestea vor duce la cresterea nivelului de insulina. Solutia este sa aplici formula de 4:1 legume la fructe. Specialistii in nutritie spun ca pentru a avea aportul necesar zilnic de nutrieniti si fibre trebuie luate in considerare nici mai mult nici mai putin de 10 portii mici de fructe si legume pe zi.

Foto: F8 studio, shutterstock