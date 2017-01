Un text scris cu drag pentru tine de

Andreea Billig este scriitoare, autoare a best-seller-ului "I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want." Practica fitness, terapii alternative, mindfulness si yoga de sapte ani.

Foto interior si prima pagina: Halfpoint / Shutterstock

De la poluare la stres, drumul de acasa pana la serviciu se poate dovedi un factor perturbatpr al sanatatii tale. Din fericire, exista remedii testate pentru a nu ajunge aici. Le poti descoperi in cele ce urmeaza.

Un studiu recent a demonstrat ca poluarea joaca un rol crucial in imbatranirea pielii. Drumul zilnic catre birou, fie ca e facut cu metroul, bicicleta, masina sau pe jos, expune pielea unor factori nocivi care pun presiune asupra barierei protectoare naturale a organismului nostru.

Cum iti dai seama daca pielea ta este in buna stare sau nu? Atunci cand absoarbe apa intr-o cantitate satisfacatoare, este hidratata si are un aspect sanatos, inseamna ca totul functioneaza perfect. In caz contrar, este cazul sa iei masuri.

Problema #1 - Stresul

Un studiu facut de o universitate din Montreal a aratat ca doar 20 de minute de naveta spre locul de munca pot duce la aparitia stresului cronic. Acesta are un efect negativ asupra ADN-ului ceea ce duce la imbatranirea prematura a pielii. Solutia este ca, indrumul spre birou, sa asculti muzica de relaxare. De asemenea, daca folosesti transportul public, coboara cu o statie mai devreme si mergi pe jos. Aceasta scurta plimbare te va relaxa.

Problema #2 - Bacteriile

Nu este o noutate pentru nimeni ca transportul public este un mediu favorabil pentru germeni. Atingerea manerelor si a scaunelor si apoi a pielii poate conduce bacteriile catre organism si cauza infectii. Solutia este sa ai permanenta in poseta o sticluta cu gel dezinfectant pentru maini. Seara, cand ajngi acasa, fa un dus si chiar foloseste exfoliant de cateva ori pe saptamana.

Problema #3 - Capul aplecat

Daca iti petreci timpul cu nasul in telefon sau intr-un alt gadget, in timp, aplecarea frecventa a capului poate duce la lasarea pielii, maxilar inferior cazut si cute pe gat. Aceasta postura defectuoasa sporeste efectul impactului gravitational si diminueaza elasticitatea pielii. Remesiul este, desigur, sa petreci mai putin timp cu ochii in ecran si sa privesti in jur. De asemenea, nu uita sa acorzi gatului aceeasi ingrijire pe care o acorzi fetei.

Problema #4 - Poluarea

Poluarea este urmatorul factor nociv pentru piele dupa soare. Poluarea distruge colagenul care ajuta pielea sa isi pastreze elasticitatea, previne aparitia ridurilor si imbatranirea. Solutia este sa folosesti creme care au un SPF ridicat dar si seruri anti-oxidante.