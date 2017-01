Un text scris cu drag pentru tine de

Andreea Billig este scriitoare, autoare a best-seller-ului "I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want." Practica fitness, terapii alternative, mindfulness si yoga de sapte ani.

_______

Foto interior si prima pagina: Diana Indiana / Shutterstock

Ai profitat de reducerile la biletele de avion si ti-ai pregatit o scurta vacanta exotica la inceput de februarie? Abia astepti sa pleci insa un singur gand iti tulbura placerea: celulita de care nu reusesti sa scapi si pe care, desigur, iti doresti sa o tii ascunsa de ochii lumii. Solutia este sa intri in clubul femeilor care sustin "jos celulita" si sa pui in aplicare patru pasi simpli

Aspectul de portocala este dat de depozitele de grasime care se afla sub piele. Aparitia acestora este legata de incapacitatea corpului de a elimina toxinele, grasimile si fluidele care se acumuleaza dand nastere celulitei.

Tratament pentru celulita: Cei doi M

Miscarea si masajul fac minuni. Fa stretching mai des, ceea ce va duce la o mai buna circulatie a sangelui. Mergi la masaj cel putin o data pe saptamana. Astfel, limfa si sangele vor fi puse in miscare iar corpul va reusi sa elimine toxinele si sa aiba un metabolism mai activ.

Antioxidanti si colagen

Mananca mai multe fructe colorate precum papaya si mango, bogate in antioxidanti. La fel de eficiente sunt fructele de padure de culoare inchisa precum afinele si murele. Acestea cresc nivelul de antioxidanti din corp si stimuleaza productia de colagen. Unul dintre cele mai rapide moduri de imbuntati aspectul pielii tale este sa ai o alimentatie care stimuleaza productia de colagen, compusa din mancaruri precum castraveti, masline negre si telina. La fel de eficiente sunt si legumele bogate in vitamina A precum morcovii, pepenele galben si cartofii. Adauga si doua- trei cani de ceai verde pe zi.

Sport

Unul dintre cele mai simple moduri de combate celulita este stimularea sistemului limfatic. Sportul sau miscarea fizica - inclusiv dansul duc la cresterea activitatii limfei de 10 pana la 30 de ori. Asadar, la treaba!

Tratament pentru celulita: Grasimi bune

Stiinta a demonstrat ca grasimile bune sunt de mare ajutor in combaterea celulitei. Specialistii recomanda in mod special carnea de vita. Un studiu derulat in Beverly Hills, California pe 60 de femei a demonstrat ca dupa 60 de zile de alimentatie in care a fost inclusa carnea de vita, la 75% dintre subiecti s-a constatat o imbunatatire semnificativa a aspectului pielii.