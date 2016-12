Un text scris cu drag pentru tine de

Andreea Billig este scriitoare, autoare a best-seller-ului "I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want." Practica fitness, terapii alternative, mindfulness si yoga de sapte ani.

Cercetarile stiintifice o dovedesc mereu si mereu: contactul fizic este benefic pentru sanatatea noastra mentala si fzica. Atunci cand esti trista, ingrijorata sau ai avut o zi grea, tot ce iti doresti este o imbratisarem nu-i asa?

Dacher Keltner de la UC Berkeley Greater Good Science Center numeste atingerea " limbajul primar al compasiunii" . Atingerea calmeaza stresul cardiovascular, declanseaza oxitocina ( "hormonul dragostei") si activeaza nervul vag. Intr-un studiu fascinant, Keltner a separat doi oameni printr-un perete. Unul dintre ei si-a strecurat bratul printr-o deschidere, in timp ce celalalt a fost instruit sa transmita emotii variate printr-o scurta atingere pe bratul strainului. Persoana care a fost atinsa a identificat atingerea corect in 60% din timp. Gandeste-te la asta. Putem transmite compasiune intr-o secunda, printr-o singura atingere.

Bucuria atingerii este naturala dar cu toate acestea ne ferim de ea, mai ales daca am trecut prin experiente neplacute. Sau poate pur si simplu ne simtim incomod sa ne manifestam afectiunea in conditiile in care parintii nostri au fost mai reci. Contactul nonverbal hraneste, linisteste si conecteaza, imbunatatind relatiile. Cercetarile arata ca in casniciile fericite, partenerii au comportamente de atingere similare. Atunci cand un partener este mai putin afectuos, ne simtim respinse si singure. Absenta unui sarut de noapte buna doare mai tare decat o urare rostita printre dinti.

Prin urmare, nu te feri de atingeri. Nu te feri sa dai mana cu cineva, sa oferi un pupic pe obraz sau o imbratisare. Toate acestea adaptate, desigur, contetului si persoanelor cu care te intalnesti. In cuplu, conexiunea fizica este la fel de importanta ca cea emotionala si mentala. Nu este vorba doar de activitati facute impreuna, de idei impartasite si de valori comune, dar si de atingere. De la un simplu tinut de mana, la imbratisarea si sarutul de bun venit acasa. De la felul in care va uitati impreuna la un film, la modul in care adormi cu capul pe pieptul lui dupa ce faceti dragoste. Studiile arata ca oamenii care traiesc in cupluri au o viata mai lunga si mai fericita decat cei care traiesc singuri. Si in acest caz, atingerea face minuni.