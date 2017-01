Aceasta reteta circula pe internet sub diverse variante si ii este atribuita omului de stiinta bulgar Hristo Mermerski. Remediul este considerat a fi unul revolutionar si se spune despre el ca ar fi fost folosit ca remediu alternativ chiar si de catre pacientii suferind de cancer. “Acest remediu este un aliment pentru tratarea intregului corp”, spunea profesorul, subliniind importanta de a avea un corp sanatos, cu un sistem imunitar activ, capabil sa faca fata chiar si pericolelor precum celulele canceroase. El are efect vindecator pentru intreg corpul.

De asemenea, se spune ca aceasta mixtura fabuloasa are beneficii extraordinare asupra organismului. Datorita ingredientelor “vii” cu puternic rol detoxifiant, acest remediu ajuta organismul sa elimine toxinele si sustine ficatul in a-si indeplini functiile. De asemenea, se crede ca aceasta mixtura are un efect benefic si asupra rinichilor. Imbunatateste totodata sistemul imunitar si protejeaza impotriva afectiunilor cardiovasculare caci contribuie la mentinerea colesterolului in limite normale si lupta impotriva depunerilor de colesterol de pe vasele de sange.

Foto: Captura You Tube

El poate fi inclus si in dieta celor care care au suferit un accident vascular sau un atac de inima caci protejeaza inima, inlesnind astfel recuperarea medicala a acestor persoane.

Mai mult, remediul doctorului doctor Hristo Mermerski ajuta la pastrarea tineretii corpului, are efect energizant si revigorant combatand oboseala. Profesorul Hristo Mermerski sustine ca remediul imbunatateste memoria si functiile creierului si scade in acelasi timp si inflamatiile articulare.

Incercati aceasta reteta care va poate ajuta sa aveti o viata lunga si sanatoasa si sa tina departe de voi bolile. Nu uitati ca miscarea corecta, impreuna cu un stil de viata si o alimentatie corecta si sanatoasa, va pot prelungi viata cu mult, crescand considerabil nivelul calitatii vietii. IN NICIUN CAZ nu folositi aceasta reteta pe post de tratament unic daca suferiti de afectiuni grave (cancer, boli cardiovasculare, ) si in niciun caz nu-l inlocuiti cu tratamentul medicamentos actual. Aceasta reteta, desi circula in mediul online, nu are fundamente stiintifice si il recomandam pur si simplu ca ceea ce este, un remediu naturist alternativ, complementar celor medicamentoase. Cereti intotdeauna sfatul medicului specialist inainte de a apela la tratamente “dupa ureche”.

“Acest remediu contine toate vitaminele necesare, saruri minerale, substante bioactive, proteine, carbohidrati si uleiuri vegetale. Prin urmare, imbunatateste modul de functionare al tuturor organelor si glandelor interne, mentinand astfel corpul sanatos si capabil sa lupte impotriva amenintarilor.” (dr Hristo Mermerski)