Ce vezi de fiecare data cand te uiti in oglinda? La prima vedere, corpul tau. Celebrul doctor Bruce Lipton, autorul cartii "The Biology of Belief" iti va spune insa ca in fata ochilor ai, de fapt, un numar impresionant de celule care lucreaza impreuna in perfecta armonie. In fiecare clipa, trupul tau iti reaminteste ca viata pe Pamant se bazeaza pe cooperare si sprijin reciproc si nu competitie.

Fiecare celula din corpul nostru este dotata cu inteligenta si poate suprvaietui de una singura, asa cum au demonstrat cercetatorii care au indepartat celule dintr-un organism si le-au inmultit intr-o cultura. Mai mult decat atat, are o intentie si un scop. Celule cauta in mod activ medii care le sustin existenta si le evita pe cele toxice sau ostile. Celule de sine statatoare invata din experientele lor. Ele au memorie - memoria celulara, pe care o transmit vlastarelor. La fel ca si oamenii, celule analizeaza mii de stimuli din mediul inconjurator, analizeaza datele si aleg raspunsul potrivit care sa le asigure supravietuirea. Cu cat un organism este mai constient de mediul in care taieste, cu atat se maresc sansele sale de supravietuire.

Bruce Lipton explica faptul ca celule dintr-un organism, inclusiv cel uman, au un rol bine determinat: "Aceste comunitati sofisticate au subdivizat sarcinile pe care le au de indeplinit cu mai multa precizie si eficienta decat organigramele aflate in permanenta schimbare din multinationale."

Astfel, un numar mai mare de celule au nevoie de mai putin pentru a supravietui. Cantitatea de energie conservatat de indivizii care traiesc intr-o comunitate contribuie la o mai buna calitate a vietii.

Cu mult timp inainte de Bruce Lipton si inainte ca Charles Darwin sa propuna modelul conform caruia cel mai puternic supravietuieste, biologul francez Jean-Baptise Lamarck a lansat prima teorie despre evolutia speciilor. Aceasta sugera ca evolutia are la baza cooperarea dintre organisme si mediul lor, ceea ce le permite formelor de viata sa supravietuiasca si sa evolueze intr-o lume dinamica.

Acum, ca stii cum functioneaza celule corpului tau, ce anume doresti sa se imprime in memoria lor in fiecare zi? Iar daca microscosmosul se reflecta la nivel de macrocosmos iar oamenii sunt celule in organismul mai mare numit populatia Pamantului, poate ca este momentul sa experimentam cooperarea in locul competitei. Nu de alta dar faptul ca inimile noastre se bucura de fiecare data cand facem o fapta buna nu este deloc intamplator.