Luteina este un carotenoid (cum este si vitamina A) cu roluri esentiale in metabolismul multor celule din corpul nostru. Importanta esentiala a luteinei consta in mentinerea sanatatii ochilor si preventia degenerescentei maculare - o afectiune frecventa ce afecteaza vederea multor oameni. Luteina a fost astfel asociata in principal cu sanatatea sistemului vizual, insa odata cu realizarea de noi studii s-a observat ca acest carotenoid este implicat in mult mai multe functii decat se credea initial.

Beneficiile luteinei – ce roluri joaca in mentinerea sanatatii

Luteina pentru sanatatea ochilor

Luteina este pigmentul principal din zona centrala a retinei, numita si macula sau pata galbena – zona cu cea mai intensa sensibilitate vizuala. Alaturi de zeaxantina, luteina protejeaza impotriva radicalilor liberi si formeaza un filtru protector natural la nivelul retinei, impotriva razelor soarelui, astfel incat lumina puternica sa nu afecteze retina. Tot luteina previne si leziunile la nivelul nervilor optici prin efectul intens antioxidant pe care il prezinta si totodata joaca rol esential in prevenirea degenerescentei maculare datorata inaintarii in varsta.

Alte beneficii si roluri ale luteinei:

Previne ateroscleroza: un studiu condus de Universitatea din Sudul Californiei demonstreaza ca persoanele ce au un aport optim de luteina au prezentat leziuni aterosclerozice reduse atat pe arterele principale din corp, cat si la nivelul arterelor inimii (coronare).

Protejeaza creierul: datorita efectelor antioxidante luteina previne imbatranirea celulelor nervoase, mentinand sanatatea sistemului nervos. Luteina ajuta de asemenea in preventia retinopatiilor si a tulburarilor nervilor periferici.

Benefica pentru piele: luteina, la fel ca si vitamina A, previne imbatranirea celulelor pielii si ajuta in detoxifiere. Pentru o piele mai tanara, pentru tratarea petelor pigmentare, dar si pentru prevenirea aparitiei ridurilor luteina, vitamina A, C si E raman aliati de nadejde.

Ajuta plamanii: persoanele cu nivel optim de luteina prezinta plamani mai sanatosi, mai „tineri”. Desigur, in mentinerea sanatatii plamanilor aportul de luteina nu este suficient, fiind necesare si un nivel optim de miscare si sport, dar si o hidratare corecta a corpului si in general un stil de viata sanatos, fara fumat.

Ajuta in preventia si ameliorarea artritei: alaturi de gimnastica medicala sau de tratamentul adecvat, precum si de un stil de viata sanatos, luteina intervine in mentinerea sanatatii articulatiilor noastre, jucand rol antioxidant si antiinflamatoriu.

Alimente bogate in luteina

Luteina nu poate fi sinteteizata de organismul nostru, asadar va trebui sa ne luam aportul de acest carotenoid din alimentatie. Trebuie sa stiti ca alimentele preparate termic pierd din vitamine, asadar pentru un aport optim de luteina va recomandam sa consumati zilnic legume si fructe proaspete, pe cat posibil (sunt si alimente pe care le consumam de obicei gatite, cum ar fi porumbul sau cartoful).Citeste mai departe in pagina 2>

Foto: City Sue, shutterstock