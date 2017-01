Produs disponibil pe Libris.ro

Autor: Dr. Amit Goswami

PREZENTARE

Citind Fizica sufletului, vei descoperi ca teoria centrala a supravietuirii dupa moarte si a reincarnarii, prezentata in carte, depinde esential de un concept denumit memorie cuantica. Ea sustine ca parti ale memoriei noastre, ce tin in special de invatare, sunt non-localizate, ceea ce inseamna ca aceasta memorie nu rezida local in creier, ci in afara timpului si a spatiului. Astfel, aceasta memorie sustine transmigratia dincolo de timp si spatiu, fara semnale, fara transfer de energie. Chestiunea energiei este importanta, caci cei care se opun ideii de supravietuire dupa moarte, fac mare caz din faptul ca greutatea unui corp viu nu se modifica dupa moarte.

De asemenea, este esential sa intelegem ca supravietuirea nu inseamna mare lucru daca nu face parte din noi insine, definindu-ne in esenta noastra. Daca stai sa te gandesti, esenta ta s-ar putea sa nu constea in istoria ta de viata, ci in ceea ce inveti in acea viata. Daca acest concept este prea socant in epoca noastra materialista, intelege ca asta e ceea ce ne spun traditiile spirituale de mii de ani; fizica cuantica nu face decat sa le valideze perspectiva.

Pe masura ce citesti cartea, vei vedea ca teoria prezentata aici explica ti un alt fenomen foarte controversat - mediumul. A fi medium este atunci cand sustii ca "sufletul" cuiva decedat se poate intrupa in tine. Tinand seama de faptul ca toate modelele alternative ale acestui fenomen se bazeaza pe un fel de dualism, modelul explorat in aceasta carte este singura explicatie stiintifica a acestor fenomene.

Pentru mine, crearea teoriei supravietuirii dupa moarte si a reincarnarii a fost calatoria care m-a implinit cel mai mult. Asa cum urmeaza sa citesti, calatoria mea incepe cu o doamna in varsta care m-a intrebat "Ce se intampla cand murim?

