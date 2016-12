Un articol de, medic obstetrica-ginecologie, cu supraspecializare in infertilitate

Copyright interior si prima pagina: Phodo Design / Shutterstock

Peste 75% dintre femeile care au probleme cu pilozitatea mai accentuata (prezenta firelor de par negru pe buza superioara, mustata, barbie, intre sani, pe spate, coapse, brate) si peste 80% dintre cele cu intarzieri de ciclu menstrual sunt diagnosticate cu acest sindrom. Caracteristice pentru aceasta afectiune sunt menstruatiile neregulate (inclusiv intrazieri de pana la cateva saptamani-luni), dezechilibrul hormonal ovarian cu productie in exces de hormoni de tip masculin, dar si prezenta microchisturilor sub 1 cm sau a ovarelor marite depistate in urma ecografiilor.

Desi nu se poate spune care sunt cauzele precise ale aparitiei acestui sindrom, cercetarile medicale arata ca exista mai multi factori care favorizeaza aceasta boala, primul dintre ele fiind chiar factorul ereditar. Altfel spus, daca pacienta are mama sau sora diagnosticate cu acest sindrom, este foarte posibil ca acesta sa fie mostenit. Dezechilibrul hormonal este o alta cauza, ovarele pacientelor diagnosticate cu SOP producand mai multi androgeni decat normal. De altfel, acesti hormoni masculini sunt raspunzatori pentru pilozitatea excesiva, pentru aparitia acneei, dar si pentru cresterile in greutate.

Cel mai des, acest sindrom se asociaza cu sindrom metabolic, incluzand hipertensiunea arteriala, hipercolesterolemie (cresterea anormala a nivelului de colesterol din sange), glicemie crescuta si rezistanta la insulina. Un alt reper important pentru pacientele care sufera de sindromul ovarelor polichistice este prezenta grasimii abdominale in exces.

Principalele simptome ale ovarelor polichistice sunt:

• Infertilitate cauzata de lipsa ovulatiei

• Perioade menstruale neregulate sau lipsa acestora

• Hirutism

• Chisturi pe ovare

• Piele grasa, acnee, matreata

• Obezitate

• Depresie si anxietate

Tratamentul sindromului ovarelor polichistice este unul de lunga durata. Primul pas important este ca acest sindrom sa fie diagnosticat. Astfel, pacienta va fi supusa unor unor analize hormonale (testosteron, hormon luteinizant - LH, hormon de stimulare foliculara – FSH), a unei examen pelvin si a unei ecografii transvaginale, pentru vizualizarea ovarelor. De cele mai multe ori, tratamentul este medicamentos si impune si corectii in stilul de viata al pacientelor. Anticonceptionalele sunt una dintre recomandarile frecvente pentru reglarea ciclurilor menstruale si pentru a reduce nivelurile de hormoni. Ca prime modificari in stilul de viata, se recomanda scaderea in greutate pentru pacientele supraponderale sau obeze, practicarea exercitiilor fizice, mancarea sanatoasa.