Infertilitatea este un subiect delicat pentru oricare cuplu aflat in aceasta situatie. Statisticile ultimilor ani spun ca problemele de infertilitate sunt impartite aproximativ egal intre parteneri, astfel ca investigatiile medicale este bine sa fie facute pentru ambii parteneri.

Printre principalele cauze ale infertilitatii feminine se numara disfunctionalitatile de ovulatie, blocarea sau obstructionarea trompelor uterine, afectiuni ale uterului, endometrioza, varsta, obezitatea sau subponderabilitatea etc. Anomaliile spermei, dereglarile hormonale sau afectiunile medicale precum diabetul, variocelul ori tulburarile de metabolism se numara printre cauzele infertilitatii masculine.

O problema comuna de infertilitate in cuplu este greutatea, dar aceasta se pare ca afecteaza un numar mult mai mare de femei. Cand partenera are probleme de greutate, fie ca este subponderala, fie ca este supraponderala, fertilitatea femeii are de suferit.

Prima conditie pe care trebuie sa o indeplineasca orice femeie supraponderala care-si doreste sa ramana insarcinata este de a pierde kilogramele in plus, favorizand astfel cresterea fertilitatii. Poti afla cum stai cu greutatea calculand indicele de masa corporala (BMI). Acesta reprezinta raportul dintre greutate si patratul inaltimii pacientei (kg/m2). Astfel, daca rezultatul BMI este intre:





19 si 20 - subponderabilitate

20 si 25 – valori normale



25 si 30 – supraponderabilitate



30 si 35 – obezitate



mai mare de 35 – obezitate morbida

Problemele de infertilitate in cazul femeilor cu BMI mai mare de 30 sunt legate, in general, de disfunctii de ovulatie. Cu alte cuvinte, cu cat numarul kilogramelor este mai mare, cu atat creste posibilitatea de a avea un ciclu menstrual neregulat. Excesul de grasime din organismul femeii produce o cantitate mai mare de estrogen, limitand sansele de a ramane insarcinata. Asadar, primul pas care trebuie facut este de a scadea in greutate printr-un regim alimentar atent si prin schimbarea stilului de viata. In cazul femeilor supraponderale, daca sarcina a aparut totusi, exista si un risc crescut de a pierde copilul, precum si un risc pentru anomalii de dezvoltare ale fatului din cauza absorbtiei deficitare a acidului folic. De asemenea, obezitatea la gravide duce la urmatoarele complicatii: diabet gestational, hipertensiune, preeclampsia si eclampsia etc.

Asadar, primul pas pentru obtinerea unui copil este pierderea kilogramelor in plus printr-o dieta bazata pe alimente neprocesate, legume, fructe, mai putina carne, paine si paste integrala si, nu in ultimul rand, prin miscare moderata, dar zilnica.