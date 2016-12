Un text scris cu drag pentru tine de

Andreea Billig este scriitoare, autoare a best-seller-ului "I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want." Practica fitness, terapii alternative, mindfulness si yoga de sapte ani.

_______

Copyright interior si prima pagina: Voyagerix / Shutterstock

Este sezonul petrecerilor si al iesirilor in oras. Chiar daca nu esti o persoana extrovertita sau experimentata in arta socializarii, poti profita de aceasta perioada. Pune in aplicare sfaturile noastre si fiecare moment de socializare se va transforma intr-o intalnire placuta atat pentru tine cat si pentru persoanele cu care interactionezi.

1. Tine-ti mainile ocupate

Ce facem cu mainile, unde le punem cum le tinem este intotdeauna o problema. Atunci cand tinem ceva in maini, devenim mai putin preocupati de felul in care ne percep ceilalti. Obiectul poate varia de la un pahar cu bautura, la o farfurie cu mancare sau o geanta.

2. Gandeste-te la subiecte pentru conversatie

In drum spre locul intalnirii, te poti gandi la cateva subiecte de conversatie. Acestea pot include chiar si o urare sincera de sezon, cum ai cunoscut-o pe gazda petrecerii, profesia ta, pasiunile pe care le ai si alte subiecte de sezon.

3. Cand nu stii ce sa spui, refera-te la subiectele de actualitate

Politica si fotbalul sunt pentru barbati subiecte inepuizabile. Ca femeie, ai si mai multe la dispozitie: moda, dezvoltare personala, copii (daca este cazul), cosmetica, cultura fara a mai pune la socoteala ceea ce circula viral pe Internet.

4. Ia cu tine un prieten

Atunci cand mergi la o petrecere la care nu cunosti pe nimeni, incearca sa convingi o prietena sa te insoteasca. Iti va fi mai usor sa te integrezi si chiar sa spargi gheata. Si, in mod sigur, vei evita momentele de plictiseala, petrecute cu nasul in telefon. Iar daca evenimentul este de nota zece, tu si prietena ta veti avea inca o amintire placuta de pus pe lista momentelor frumoase din viata voastra.

5. Aseaza-te aproape de bar sau de masa cu mancare insa...

Anul trecut, am fost invitata la lansarea unui documentar si pentru ca nu cunosteam pe nimeni, m-am asezat la bar. Cine crezi ca a luat loc pe scaunul de langa mine? Tenismenul Ilie Nastase. Am avut astfel placerea sa il cunosc si sa port o conversatie placuta despre sport si Romania. Barul si masa cu mancare sunt locuri strategice din incapere. Nu numai ca vei avea ocazia sa iti tii mainile ocupate dar si sa cunosti oameni. Lucrul acesta nu se va intampla daca te vei aseza intr-un colt sau daca vei ramane asezata pe un scaun pe parcursul intregii seri.

6. ... nu iti infige degetele in nimic fierbinte, lipicios sau faramicios

Persoanele emotionale si emotionate au maini care tremura. De aceea este mai bine sa eviti orice tip de mancare cu care degetele tale nesigure nu se pot descurca. E o reteta sigura pentru dezastru.