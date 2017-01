Un text scris cu drag pentru tine de

Andreea Billig este scriitoare, autoare a best-seller-ului "I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want." Practica fitness, terapii alternative, mindfulness si yoga de sapte ani.

Conversatiile anoste, si in special cele dificile, abunda in adevaruri pe jumatate spuse. Si asta nu pentru ca suntem mincinosi patlogici, ci pentru ca vrem sa supravietuim. Cei mai multi dintre noi sunt de parere ca onestitatea nu este doar o politica buna, dar si o necesitate in relatiile noastre cu ceilalti. In special in relatiile noastre apropiate, disponibilitatea de a spune adevarul este cheia pentru minimizarea durerii si maximizarea intelegerii.

Adevarul experientei din momentul prezent, cel care se naste in timpul interactiunii. Asta inseamna ca atunci cand simti furie si resentimente sa nu spui ca totul e bine. Sau sa spui da cand instictul te implora sa spui nu.

Putini dintre noi spun adevarul gol-golut mai ales in relatiile noastre apropiate acolo unde miza este mare. Speculam, ne ascundem, trunchiem faptele. Toate acestea datorita felului in care functioneaza creierul nostru. Este vorba de o o forma veche de auto-protectie, care ne-a servit bine in preistorie dar nu se mai potriveste cu lumea actuala.

De regula, oamenii mint in privinta celor trei lucruri pe care le au la dispozitie in timpul comunicarii cu altii: corpul (senzatii si emotii), gandurile, valorile si nevoile de baza. Nu pentru ca ar fi rai sau absurzi, ci pentru ca o astfel de atitudine ne-a ajutat sa supravietuim ca specie in trecut. Desi avem aceeasi structura biologica precum strabunii nostri, practicarea unei atitudini prezente si constiente, ne poate ajuta sa o scurtcircuitam si sa avem relatii interumane mai bune.

A spune adevarul este important pentru a avea o conversatie reusita, care conteaza si care ne imbogateste viata. La fel de important este sa stim sa ascultam. Am asistat la conversatii care, erau de fapt, o succesiune de monologuri. Fiecare participant era mai interesat sa se auda vorbind decat sa auda ce are de sps interlocutorul. Sa stii sa asculti ce are de spus celalalt, sa ii creezi un climat de incredere si relaxare, in care sa simta ca se poate deschide, este important pentru a avea o conversatie reusita.

Sa stii sa pui intrebari este un alt ingredient important. Pe parcursul unei conversatii, poti deveni un alt fel de reporter. Curiozitatea si faptul ca esti prezenta te vor ajuta sa gasesti subiecte de conversatie. Fiecare om de pe planeta are o poveste si din fiecare putem invata ceva. Interesul real pentru persoana din fata ta conteaza enorm. Acesta se manifesta prin postura corpului tau, gesturi si tonul vocii. Toti oamenii isi doresc sa se simta vazuti si auziti, nu doar in relatiile apropiate, dar chiar si intr-o scurta conversatie. Indiferent ca dureaza cateva minute sau mai mult, fa-l pe celalalt sa se simta centrul Universului. In mod sigur, nu te va uita.