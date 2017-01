Un text scris cu drag pentru tine de

Andreea Billig este scriitoare, autoare a best-seller-ului "I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want." Practica fitness, terapii alternative, mindfulness si yoga de sapte ani.

Autorul cartii "The School Of Greatness", New York Times Bestseller, este un tip super cool, fost jucator profesionist de fotbal american. Iata care sunt sfaturile lui pentru un 2017 de succes.

1. Priveste esecurile ca pe un inceput, nu ca pe un sfarsit. Cultura romaneasca se teme de esec. Din copilarie suntem invatate ca un esec este o tragedie, este sfarsitul lumii. Insa realitatea este alta. Nu poti creste daca nu iesi din zona de confort. Nu poti creste daca nu explorezi. Atunci cand nu stii ceva, este usor sa gresesti. La fel de usor este insa sa si inveti. Toti oamenii de succes au trecut prin esecuri. J.K.Rowling si Doreen Virtue au fost respinse de nenumarate edituri inainte de a fi publicate. Asta le face mai putin valoroase? Nici gand. Teama de esec ne impiedica sa actionam si ne tine departe de potentialul nostru.

2. Daca nu actionezi, nu se intampla. Sau, asa cum spune vorba romaneasca, Dumnezeu iti da insa nu iti baga in traista. Degeaba ai o ideea geniala sau un talent, degeaba cunosti persoanele potrivite daca tu nu faci nici o miscare.Nu este suficient sa visezi cu ochii deschisi. Trebuie sa treci la fapte.

3. Intotdeauna ofera mai mult decat se asteapta de la tine. Toti oamenii de succes fac asta. In era antreprenoriala potentata de Internet, cei care construiesc afaceri infloritoare ofera intotdeauna mai mult decat se asteapta de la ei. Preocuparea lor principala este aceea de a aduce valoare in viata clientilor lor. Asadar nu te da in laturi de la a te implica total in ceea ce faci si Universul te va rasplati.

4. Nu face scenarii si pune intrebari. Scenariile sunt la ordinea zilei. Majoritatea oamenilor cred ca stiu ce anume se intampla in mintea celorlalti si ataseaza intelesuri celor mai mici gesturi. Cel mai la indemana exemplu. "Mi-a dat like la poza de profil. Se gandeste la mine." Sau: "Seful era incruntat cand m-a vazut. Cred ca e nemultumit de mine." Cel mai sanatos lucru este sa luam lucrurile ca atare sau sa punem intrebari ori de cate ori ceva ne este neclar.

5. Fa pace cu trecutul altfel nu te va lasa in pace. Ce a fost, a fost si nu mai poti schimba. Poti insa umbla la atitudinea ta fata de trecut. Iarta ce este de iertat, invata ce este de invatat si mergi mai departe. Altfel, vei lipsi din momentul prezent si vei pierde darurile viitorului.

6. Nu te compara cu altele. Haide sa recunoastem: intotdeauna va exista cineva care ni se va parea mai frumoasa sau mai inteligenta decat noi. Fiecare dintre noi este unica. Suntem suma atributeor noastre fizice, sufletesti, mentale, a talentului si feminitati noastre. Nici o alta femei nu e ca tine. Undeva, pe acest pamant, se afla un barbat - asta in cazul in care nu l-ai gasit deja, se afla un barbat care cauta o femeie ca tine. Pentru el, intotdeauna vei fi "Femeia".

Daca ti-au placut aceste sfaturi, iti recomand sa asculti podcastul lui Lewis Howes, School of Greatness.

Foto main/front: iMoStudio, shutterstock