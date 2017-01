Un text scris cu drag pentru tine de

Andreea Billig este scriitoare, autoare a best-seller-ului "I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want." Practica fitness, terapii alternative, mindfulness si yoga de sapte ani.

_______

"Ma plictisesc atat de tare, trebuie sa fac ceva."Iti suna cunoscuta aceasta afirmatie? Poate ca ai auzit-o la prietenele tale sau ai rostit-o chiar tu de mai multe ori. Ai dat vina pe oras, tara, serviciu, relatie sau lipsa unei relatii. Fugim de plictis ca de o cana cu otet cand de fapt merita tratat ca un prieten. Plictisul este cel care ne trage de maneca atunci cand viata noastra intra pe pilot automat. Ne spune ca e timpul sa ne scuturam si sa incepem sa traim. Sa ne bucuram de clipa prezenta, sa ne conectam cu lumea din jurul nostru si sa ne schimbam modul de a gandi. Acestea sunt posibile cu putina practica.

De aceea, iti propun sa iei un obiect familiar din casa (cum ar fi cana ta preferata de cafea, o fotografie veche, o piesa vestimentara sau un obiect de decor) si sa il privesti ca si cum nu l-ai mai vazut inainte. Opreste-ti gandurile si concrentreaza-ti intreaga atentie asupra lui. Poate observi ceva nou. Poate ca interesul pe care i-l acorzi te face sa il percepi intr-un mod diferit.

Un alt exercitiu este sa iti folosesti, pe rand, diferitele simturi. Te poti concentra asupra texturii unui obiect si atingandu-l ca si cum ai face-o pentru prima data. Iti poti indrepta atentia catre ticaitul unui ceas, gustului delicios al unui fruct, parfumului unei flori. Sau poti lucra cu sentimentele si trairile tale, explorand modul in care respectivul obiect te face sa te simti. In amble cazuri este important sa fii atenta la cum se schimba perceptia ta asupra obiectului in timpul interactiunii cu acesta.

Aceste exercitii te vor ajuta ca, in momentele de pictiseala, sa te poti folosi de simturile tale pentru a te bucura de momentul prezent si nu a mai trai viata pe pilot automat. Data viitoare cand esti prinsa in trafic sau astepti la coada, foloseste-te de prilejul respectiv pentru a-ti imbogati viata. Studiaza oamenii din jurul tau, bucura-te de orasul impodobit de sarbatoare, asculta versurile melodiei preferate.

Foto:pixabay