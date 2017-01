Nativii Berbec se bucura de un an infloritor in ceea ce priveste starea de sanatate.

Este un an bun in care cautati sa aveti mai multa grija de voi, acordati un interes aparte corpului vostru, starii de bine si cumva va indreptati catre o ascensiune spirituala.

Veti face mai multa miscare decat de obicei, iar tendinta de a manca sanatos nu va va parasi. Mai mult decat atat, astrele va inzesteaza cu energie pozitiva pe aproape tot parcursul anului. Incepeti sa va priviti corpul cu mai multa bunatate si rabdare, sa il intelegeti mai bine, sa ii urmariti mai atent semnele si nevoile. Poate veti merge mai des la medic pentru investigatii de rutina, ori veti alege sa faceti cateva schimbari majore si de bun augur in ceea ce priveste stilul de viata.

Exista si o veriga slaba: sistemul osos. De aceea recomandam ca in sezonul rece sa circulati prudent pentru a nu suferi accidentari, iar cei care se confrunta cu reumatismul sau alte afectiuni ale sistemului osteoarticular ar trebui sa nu neglijeze sfaturile medicului specialist.