Un text scris cu drag pentru tine de

Andreea Billig este scriitoare, autoare a best-seller-ului "I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want." Practica fitness, terapii alternative, mindfulness si yoga de sapte ani.

_______

In anii terestri, acest lucru sa intamplat intr-un trecut indepartat, care pare sa-l fi uitat. Dar, in infinitatea Universului, acel moment cand ai facut promisiunea este doar la o clipire distanta. Daca vei cobori in sufletul tau iti vei aminti ca de timpul in care erai acea scanteie, alaturi de infinite altele, undeva dincolo de nori. Un loc de unde provine totul, un taram pana la care urca soaptele noastre de nevoie, tristete sau recunostinta. Chiar ai face bine sa iti cauti in suflet pentru ca si sufletul te cauta continuu, facandu-te sa te simti incantata sau melancolica. Plina de energie sau apatica. Sperand ca, in cele din urma iti vei aminti de promisiunea pe care ti-ai facut-o.

Bogatia sau statutul social nu te vor face sa te simti implinita. Indeplinirea promisiunii pe care ai facut-o sufletului tau, da. Sunt atat de multe exemple de oameni care prezinta semnele exterioare ale succesului - bani, faima, popularitate, dar care se simt atat de rau incat au nevoie sa consume droguri sau se sinucid. Nimic din exteior nu poate compensa golul din exterior.

Acum, la inceput de 2017, imi dau seama ca aceasta este una dintre cele mai valoroase lectii ale anului care s-a incheiat. A trebuit sa calatoresc deaparte, luni la rand, pentru a-mi aminti promsiunea. Piesele puzzle-ului s-au adunat pe malul Pacificului, in California de Sud si pe malul Marii Irlandei, in apropiere de Dublin. Nu voi uita niciodata ziua cand un cuplu japonez s-a oprit in fata mesei mele de la Targul Holistic din Templul Luminii, Irvine, Orange County. Era o sambata dimineata lenesa, chiar inainte de 4 iulie, cu putini vizitatori. Mike si Ai au fost primii oameni care au venit sa-mi spuna salut, intrigati de unul din programele mele.

"Trezeste zana iubirii din sufletul tau, suna interesant," a spus Mike uitandu-se la unul dintre pliantele pe masa. "Si noi suntem invatatori ai iubirii.”

"In japoneza, Ai inseamna iubire," a adaugat femeia.

I-am crezut, fara a le cere sau de a avea nevoie de dovezi. Nu stiu daca ai avut vreodata aceasta experienta, sa stii pur simplu ceva, sa te simti linistita si mai buna doar fiind in prezenta unei persoane.

Am stat de vorba un timp si inainte de a-mi spune la revedere, Ai m-a privit drept in ochi si mi-a spus:

"Ar trebui sa fii profesoara! Nu intr-o scoala, desigur,” a adaugat vazand nedumerirea de pe chipul meu.

Desi mintea s-a grabit sa imi spuna ca nu sunt pregatita pentru asa ceva, sufletul meu s-a simtit fericit.

"Era momentul sa iti amintesti, ” mi-a soptit.

Mai tarziu, in timpul verii, in timp ce stateam pe plaja din Bray, in Irlanda, imagini au inceput sa se deruleze in fata ochilor mei, ca un film. Vedeam lumini aprinzandu-se in diferite colturi ale lumii, pana cand lumina a alungat intunericul. Din ce in ce mai multi oameni deveneau constienti de iubirea existenta in sufletele lor, transformandu-se in ambsadori ai iubirii. Sufletul, desi vesel cum nu l-am simtit vreodata, mi-s soptit din nou: "Trebuie sa intruchipezi promisiunea inainte de a o putea transmite altor oameni."

Nimeni in afara ta nu iti poate spune care este promisiunea pe care ai facut-o sufletului tau. Poate fi un talent, sa cresti, sa investi, sa te dezvolti, sa iubesti. Odata ce incepi sa traiesti in prezent si sa fii atenta la ceea ce se intampla cu tine si in jurul tau, vei afla. Nu te teme, este usor. Fiecare persoana si fiecare situatie din viata ta te indruma in directia potrivita.

Foto: A StockStudio, Shutterstock