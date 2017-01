Un text scris cu drag pentru tine de

Andreea Billig este scriitoare, autoare a best-seller-ului "I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want." Practica fitness, terapii alternative, mindfulness si yoga de sapte ani.

Copyright interior si prima pagina: shurkin_son / Shutterstock

Daca nu ar fi fost odata un paznic de far, probabil ca nu s-ar fi povestit. La 138 de ani de la nasterea lui Albert Einstein, nu doar descoperirile sale dar si vorbele de duh isi mentin actualitatea. Am ales cateva dintre gandurile sale memorabile care sa te ajute sa navighezi mai usor in 2017 intr-o lume asaltata de informatie, plina de scurtaturi false.

1.Dezvoltarea intelectuala ar trebui sa inceapa de la nastere si sa inceteze doar o data cu moartea.

2. Orice persoana trebuie sa fie respectata ca un individ, dar nimeni nu trebuie sa fie idolatrizat.

3. Nu face nimic impotriva constiintei, chiar daca situatia o cere.

4. Daca oamenii sunt buni doar pentru ca se tem de pedeapsa si asteapta o recompensa, atunci suntem o specie jalnica.

5. O perfectiune de mijloace si o confuzie a scopurilor, aceasta pare a fi principala noastra problema.

6. Iubirea este un profesor mai bun decat datoria.

7. Daca nu poti explica ceva, pur si simplu nu intelegi destul de bine.

8. Nicio problema nu poate fi rezolvata de la acelasi nivel de intelegere la care a fost creata.

9. Nebunie: a face acelasi lucru din nou si din nou si a asteapta rezultate diferite.

10. Invata din ziua de ieri, traieste in prezent, spera pentru maine.

11. A devenit ingrozitor de evident ca tehnologia noastra ne depaseste umanitatea.

12. Tot ce pot fi luat in considerare nu conteaza in mod necesar; tot ceea ce conteaza nu poate fi neaparat numarat.

13. Forta intotdeauna atrage oameni de moralitate scazuta.

14. Totul ar trebui sa fie ata de simplu cum este, dar nu mai simplu.

15. Omul trebui sa cerceteze ceea ce este, nu ceea ce crede ca ar trebui sa fie.

16. Orice om care citeste prea mult si isi foloseste creierul prea putin deprinde lenesul obicei de a gandi.

17. O persoana care nu a facut nici o data o greseala nu a incercat niciodata nimic nou.

18. Orice persoana care nu ia in serios adevarul in probleme mici nu poate fi de incredere in cele mari.

19. Mintile mediocre s-au opus intotdeauna in mod violet marilor spirite.

20. Educatia este ceea ce ramane dupa ce uitam ce am invatat la scoala.

21. Logica te duce din punctul A in punctul B. Imaginatia te duce oriunde.

22. Furia locuieste doar in sinul nebunilor.

23. Informatia nu este cunoastere.

24. Nu iti pierde niciodata sfanta curiozitate.