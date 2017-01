Un text scris cu drag pentru tine de

Andreea Billig este scriitoare, autoare a best-seller-ului "I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want." Practica fitness, terapii alternative, mindfulness si yoga de sapte ani.

Ca orice alt organism viu, si tu esti afectata de temperaturile scazute si ziua extrem de scurta. Spre deosebire de ursi insa, nu te poti inchide in barlog sa hibernezi pana cand soarele isi recapata puterea. Solutia este sa intelegi ca starea de apatie si nivelul scazut de energie sunt consecinte firesti ale perioadei reci si sa fii blanda cu tine. Iata care sunt cele mai des intalnite stari in perioada iernii si cauzele acestora.

Te simti fara chef

Mai putine ore de soare inseamna ca e posibil sa te trezesti inainte de rasarit si sa pleci de la serviciu pe inserat. Nu-i de mirare ca esti fara cherf. Lumina solara are darul de a stimula nivelul de serotonina din organism iar lipsa acesteia iti afecteaza starea de spirit.

Nu ai energie

Iti place sa mergi pe jos dar cand afara e frig devine o corvoada. Iti vine sa te ascunzi sub paturi si sa hibernezi. O scuza foarte buna pentru a nu mai merge la sala. Lipsa miscarii insa te va face sa te simti si mai lipsita de energie. Singura modalitate de a elimina senzatia de oboseala este sa te dai jos din pat, sa te imbraci bine si sa iesi din casa. Chiar daca nu te vei simti ca vara, macar te vei simti multumita ca nu te-ai lasat coplesita de starea de disconfort. Ideal este insa sa nu fii prea exigenta cu tine. Este destul de greu sa lupti cu prezenta in exces a melatoninei, care cauzeaza starea de somnolenta.

Te simti nelinistita si stresata

Stii momentele acelea cand te uiti la ecranul computerului fara sa poti face nimic? Poate fi rezultatul unui nivel scazut de energie care se intsaleaza in preajma sarbatorii de Halloween si dura pana primavara. Faptul ca esti mai putin productiva, poate cauza stres si tensine. Nu te nelinisti, nu e nimic rau cu tine, cu totii trecem prin aceste stari. Fii blanda cu tine si spune-ti vorbe de incurajare.

Te simti anti-sociala

Iti amintesti perioada verii, atunci cand abia asteptai sa te intalnesti cu prietenii si sa mergi la evenimente dupa orele de munca? Nici vorba de asa ceva odata ce vremea se raceste si ziua scade. Chiar daca simti ca nu ai suficienta energie sa socializezi, nu uita ca interactiunea cu ceilalti oameni te va ajuta sa te simti mai bine. Este, poate, un pic mai dificil sa te mobilizezi sa iesi din casa insa efortul tau va fi rasplatit.