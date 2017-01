Produs publicat in 2016 de Polirom si disponibil pe Elefant.ro

Autor: Michel Houlebecq

Pret: 15,36 lei

PREZENTARE

Romanul a fost ecranizat in anul 2006, in regia lui Oskar Roehler, intr-o productie distinsa cu Ursul de Argint la Festivalul de Film de la Berlin.

Romanul Particulele elementare, tradus in peste douazeci si cinci de limbi si recompensat chiar in anul aparitiei cu Prix Novembre, ilustreaza admirabil criza existentiala si sentimentala a omului contemporan. Urmarind in paralel destinele a doi frati vitregi cu personalitati si stiluri de viata diferite, Houellebecq denunta esecul a doua moduri de a trai - cel spiritual si cel senzorial. Singura solutie pentru salvarea unei umanitati ce aluneca treptat in solitudine, indiferenta si cruzime pare a fi o mutatie radicala, de ordin genetic, a individului.