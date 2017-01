Un text scris cu drag pentru tine de

Andreea Billig este scriitoare, autoare a best-seller-ului "I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want." Practica fitness, terapii alternative, mindfulness si yoga de sapte ani.

Foto interior si prima pagina: Olena Zaskochenko / Shutterstock

Dupa sarbatorile de iarna, bugetele noastre intra la apa. Asta nu inseamna ca ianuarie este o luna in care sa te plictisesti. Indiferent de orasul in care locuiesti, cu putina imaginatie, exista o multime de lucruri de facut fara a cheltui prea multi bani. De la locuri uimitoare, la sport si activitati care te pot distr si bucuria de a invata ceva nou sau a explora. Iata o lista de 22 de activitati pe care o poti completa cu sugestiile tale.

1. Gasete cel mai frumos loc pe o raza de cinci kilometri si du-te acolo. Exploreaza-l. Sau pur si simplu gaseste o banca si observa oamenii.

2. Citeste o carte. Incepe cu un autor clasic .

3. Viziteaza un muzeu local. Muzeele de arta iti rezerva surprize dintre cele mai placute.

4. Du-te intr-un parc. Joca-te pe terenul de joaca

5. Fa curatenie si scapa de ceea ce nu iti mai este de folos.

6. Scrie. Orice. Nu trebuie sa fie urmatorul roman premiat cu Nobel si nimeni altcineva nu trebuie sa citeasca. Dar gandurile asternute pe hartie iti pot schimba viata.

7. Viziteaza o biblioteca. Inca exista.

8. Plimba-te cu bicicleta.

9. Fa o plimbare pe jos. Descopera locuri din cartierul tau pe care nu le stiai.

10. Fa munca de voluntariat. Exista zilnic ocazii de ati aduce contributia. De ce nu chiar azi?

11. Fa miscare. Te vei simti mai bine si mai sanatoasa. Poti incerca in aer liber daca ziua este frumoasa sau la tine in sufragerie.

12. Petrece timpul cu un prieten. In persoana.

13. Suna-ti bunicii. Spune-le ca iti este dor de ei.

14. Actualizeza-ti CV-ul, chiar daca nu esti in cautarea unui nou loc de munca. Nu se stie niciodata cand apare o oportunitate.

15. Gradinareste chiar si cu plantele din ghiveci. Iti vor multumi.

16.Trage un pui de somn dupa amiaza.

17. Invata o limba straina.

18. Curata-ti casuta de e-mail. Este timpul sa o faci la inceput de an.

19. Invata sa canti la chitara. Sau gaseste-ti urmatorul hobby.

20. Fa-ti timp pentru iubire. Retraieste perioada liceului.

21. Experimenteaza in bucatarie. Utilizeaza toate acele ingrediente pe care le-ai ascuns in camara.

22. Ocupa-te de animalul tau de companie. Fa-i o baie si rasfata-l.