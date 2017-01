Majoritatea alunitelor sunt inofensive si, de cele mai multe ori, cauzate de proliferari de celule benigne, necanceroase care determina mici imperfectiuni la nivelul pielii. Adesea ele nu sunt inlaturate din motive medicale, ci din cauza ca incomodeaza sau pur si simplu pentru ca sunt considerate mai putin placute din punct de vedere estetic. Domnul doctor Laurentiu Vladau, specialist dermatolog in cadrul Clinicii Hebra Dermatologie, explica insa ca exista cazuri in care alunitele pot fi periculoase, fiind aflate in legatura cu afectiuni grave, asocierea cea mai cunoscuta fiind cu melanomul, dar si cu boli genetice sau afectiuni ale ficatului.

Foto interior si prima pagina: Lemau Studio / Shutterstock

Popularizatul termen de "alunita" este actualmente folosit pentru a defini leziunile reliefate de la nivelul pielii, care pot avea diferse forme si culori. Adevarul este insa ca, multi dintre noi, folosim temenul de alunita si pentru leziunile plane si inchise la culoare, care in destul de rare cazuri prezinta un pericol pentru sanatate. Asadar, de unde atata panica in ceea ce priveste alunitele? Se asociaza si cu alte probleme?

Cancerul de piele

Probabil ca cea mai intalnita temere cu privire la alunite este in ceea ce priveste aparitia cancerului de piele, fiind posibile situatii in care alunitele sa se transforme in aceasta afectiune.

„Spre exemplu, la persoanele tinere alunitele care pot fi problematice sunt de cele mai multe ori cele pigmentate, maronii sau negre, care sunt medical denumite nevi melanocitari. Acestea pot progresa in melanom, cancer de piele serios, cu potential de metastazare rapida in cazuri avansate. La persoanele mai in varsta, diversele alunite, chiar si cele de culoare pielii sau rosii, uscate, in special pe zonele expuse la soare pot reprezenta leziuni precanceroase numite keratoze solare si chiar carcinoame spinocelulare sau bazocelulare care ar trebui tratate prompt", explica domnul doctor Laurentiu Vladau, specialist dermatolog in cadrul Clinicii Hebra Dermatologie.

Boli ale organelor genitale

Alunitele din zona genitala sunt, in majoritatea cazurilor, determinate de papiloma virusul uman sau HPV. „In special la femeie, atunci cand progreseaza spre organele genitale interne, alunitele pot reprezenta un teren bun pentru zone precanceroase sau chiar cancer de col uterin in situatii extreme, atunci cand leziunile sunt determinate de tulpini oncogene (canceroase) de HPV. De multe ori, ele pot prevesti diverse boli cu transmitere sexuala, si, din acest motiv, investigatii suplimentare pot fi recomandate in aceasta privinta", atentioneaza domnul doctor Laurentiu Vladau.

Boli genetice

In cazuri extrem de rare, atunci cand apar leziuni multiple de culoare pielii sau rosiatice la nivelul fetei, in special la varste fragede sau inca din adolescenta, putem suspecta diverse boli genetice.

„Acestea se pot asocia cu probleme neurologice, polipi intestinali, malformatii renale sau chiar cu o probabilitate crescuta in comparative cu populatia generala de a dezvolta cancere interne mai tarziu in viata", explica specialistul dermatolog.

Leziuni la nivelul ficatului

Alunitele rosii sau hemangioamele prezente din copilarie, in numar crescut, de obicei mai mult de 6, pot prevesti leziuni similare la nivelul ficatului, lucru de cele mai multe ori demonstrate cu o ecografie abdominala

Asadar, alunitele noi sau cele care prezinta modificari ar trebui sa fie evaluate cu promptitudine de catre un dermatolog. „Chiar daca ele pot creste in dimensiune, in special inainte de varsta de 20 de ani, este putin probabil ca aceastea sa se mareasca la persoanele mai in varsta. De asemenea, o alunita care a crescut in dimensiune nu este neaparat cancerigena, fiind cunoscut faptul ca in timpul sarcinii spre exemplu ele pot creste in dimensiune si isi pot intuneca culoarea. O simpla biopsie efectuata de catre un medic poate determina daca o alunita este asociata cu o anumita afectiune", explica domnul doctor Laurentiu Vladau.

Alunitele nu prezinta, in esenta, un risc pentru sanatate dar, rareori pot prevesti alte afectiuni sau transformari maligne. Monitorizarea periodica si evaluarea medicala a acestora este importanta pentru a determina daca unele dintre ele trebuie sa fie eliminate.