Andreea Billig este scriitoare, autoare a best-seller-ului "I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want." Practica fitness, terapii alternative, mindfulness si yoga de sapte ani.

1. Oamenii s-au nascut sa fie bogati

Bob Proctor crede ca fiecare dintre noi poate avea o viata abundenta. Poti lucra cu afirmatii pentru a atinge aceasta stare. Iata cateva sugestii:

M-am nascut sa fiu bogata.

Am toate calitatile necesare pentru a fi bogata

Sunt creata pentru progres.

2. Gandul este energie

Devenim ceea ce gandim, atragem in viata acele aspecte asupra carora ne concentram. Chiar si corpul nostru este energie, guvernata de forta gandului dar si a emotiilor. Atentie la gandurile tale caci acestea genereaza emotii iar emotiile atrag oameni si intamplari.

3. Invata sa primesti

Cum te simti atunci cand cineva iti face un compliment sau iti ofere ceva. Spui multumesc si te bucuri din toata inima, sau te simti pusa in incurcatura pentru ca fie ai senzatia ca nu meriti, fie ca trebuie sa oferi ceva la schimb? Viata este guvernata de echilibru. Prin urmare este important sa inveti sa primesti, sa constientizezi ca meriti sa primesti si nu doar sa oferi.

4. Nu te opune

Ai constatat ca, cu cat te opui mai mult, cu atat acel aspect persista mai mult in viata ta? Fiecare intamplare ne invata o lecti. Trage concluzia, vezi partea plina a paharului, si lasa furtuna sa treaca. Doar astfel vei reusi sa ii minimizezei efectele, ba chiar mai mult, sa o faci sa dispara mai repede.

5. Iarta

Poatea ca nu iti dai seama insa iertarea si libertatea sunt strans legate. A ierta nu inseamna a tolera ci a nu cara in spate un bagaj inutil. A ierta inseamna a te elibera de persoanele si situatiile care nu iti mai sunt benefice si a pasi pe calea catre o viata implinia.

6. Evolueaza

Totul in Univers este facut sa evolueze, sa creasca, sa infloreasca, inclusiv tu. Pentru asta este insa nevoie sa iesi din zona ta de confort. Daca nu o vei face de buna voie, Universul te va impinge intr-acolo. Adauga zilnic un element de noutate in viata ta. Mergi pe alt drum spre serviciu, fa cunostinta cu un coleg pe care nu l-ai mai vazut, citeste o carte noua, asculta un cantec, invata ceva nou.

Foto: Rawpixel.com, shutterstock.com