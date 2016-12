Un text scris cu drag pentru tine de

Andreea Billig este scriitoare, autoare a best-seller-ului "I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want." Practica fitness, terapii alternative, mindfulness si yoga de sapte ani.

Copyright interior si prima pagina: Yuganov Konstantin / Shutterstock

Sarbatorile de iarna reprezinta una dintre cele mai asteptate perioade ale anului. De multe ori insa, la inceputul lunii ianuarie ne simtim mai obosite decat de obicei. Craciunul nu este o goana dupa cadou si nici un sir de obligatii istovitoare. Este o stare de pace si de armonie interioara. Tu alegi modul in care experimentezi acest timp magic din an, cu cine si in ce fel il vei petrece.

Unul dintre principalele motive care genereaza nefericire sau nemultumire in timpul sarbatorilor este faptul ca asteptarile noastre nu sunt implinite. Purtam in suflet o imagine a sarbatorilor de poveste. Poate din timpul copilariei, atunci cand pandeam aparitia lui Mos Craciun si trotuarele erau acoperite cu zapada. Fulgii dansau in lumina becurilor electrice iar omatul scartaia sub picioare. Poate dintr-un film precum ”Holiday”. Fie ca este vorba de parinti sau de partener, visam la acea relatie perfecta, bazata pe iubire, in care suntem iubite si acceptate pentru ceea ce suntem. Constient sau nu, incercam sa recream acea atmosfera in viata noastra de acum si sa le aratam celor dragi iubirea noastra.

Iubirea poate fi exprimata in felurite moduri. Sa fii prezenta cu toata fiinta ta pentru persoanele dragi, sa le faci sa se simta vazute, auzite si speciale. Poti crea un carnetel cu douasprezece file, corespunzatoare fiecarei luni din an, in care sa notezi idei despre activitati prin care iti arati iubirea. Este un exercitiu minunat care te va ajuta sa te gandesti la ceea ce ii face placere cu adevarat celuilalt. De exemplu, in ianuarie poti propune o evadare pe o insula tropicala sau o escapada la ski, in functie de preferinte.

Sa transformi casa intr-un camin plin de caldura, ospitalier si atragator. Intr-o pestera fermecata a lui Ali Baba. Nu este vorba doar de decoratii, luminite, arome si lumini. Dar mai ales despre bucuria si iubirea cu care ii intampini pe cei care iti calca pragul. Poti pregati un cos cu mici cadouri impachetate festiv, pe care sa il pui sub brad, pentru toti cei care iti vor trece pragul in aceasta perioada. Intr-o viata monotona si repetitiva, orice supriza placuta, fie ea cat de mica, este bine venita.