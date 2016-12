Un text scris cu drag pentru tine de

Andreea Billig este scriitoare, autoare a best-seller-ului "I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want." Practica fitness, terapii alternative, mindfulness si yoga de sapte ani.

Copyright interior si prima pagina: ESB Professional / Shutterstock

Fericirea, un fel de fata Morgana care ba este, ba nu este. Si asa va fi cata vreme o vom cauta in afara noastra. Conform celebrului site Huffington Post, oamenii fericiti au cateva trasaturi definitorii. Citeste articolul pentru a afla cate dinre ele te caracterizeaza si pe tine.

1. Se inconjoara cu oameni fericiti

Bucuria este contagioasa. Cercetatorii care au studiat fenomenul "raspandirii fericirii" timp de peste 20 de ani, au descoperit ca persoanele inconjurate de oameni fericiti au toate sansele de a fi fericite in viitor.

2. Zambesc

Oricand poti zambi. E suficient sa te gandesti la ceva placut. Gandeste intodeauna pozitiv. Zambetul trebuie sa se potriveasca cu gandurile tale.

3. Isi revin usor

Psihologii spun ca antidotul impotriva depresiei este capacitatea de a-ti reveni, nu nu fericirea. Oamenii fericiti stiu cum sa-si revina din socul provocat de evenimentele mai putin placute. Asa cum spune un proverb japonez spune: "Cazi de sapte ori, ridica-te de opt."

4. Incearca sa fie fericiti

Da, este la fel de simplu cum pare: incercarea de a fi fericit iti imbunatateste starea emotionala.

5. Vad partea plina a paharului

Oamenii fericiti acorda atentie atat succeselor mici cat si celor mari. Bunica mea obisnuia sa spuna: fericirea se ascunde in lucrurile marunte.

6. Se bucura de a placerile simple

Luna plina, cerul instelat, o plimbare pe malul marii sunt activitati simple, care nu costa nimic, dar pe care oamenii fericiti le apreciaza. Gaseste bucurie in lucrurile obisnuite si fii recunoscatoare prentru acestea.

7. Daruiesc

Chiar daca ziua nu are decat 24 de ore, oameni pozitivii isi dedica o parte din acest timp pentru a face bine altora. Faptele bune pe care le facem genereaza secretia dopaminei in organism.

8. Pierd notiunea timpului

Atunci cand te implici total intr-o activitate care iti place, pierzi notiunea timpului. Oamenii fericiti cauta subconstient acele activitati care le solicita intreaga atentie, talent, pregatire. Ceva care ii motiveaza si care presupune obiective clare.

9. Prefera conversatiile profunde conversatiilor fara sens

Nu e nimic rau in conversatiile usoare insa o discutie pe teme serioase este o modalitate foarte buna de a te simti vesela si plin de viata. Unul dintre primele cinci regrete ale oamenilor aflati pe patul mortii este lipsa curajului de a vorbi deschis despre sentimentele lor.

10. Stiu sa asculte

Atunci cand asculi, iti deschidezi mintea la noi cunostinte si experiente. Este si o dovada de respect. abilitateA de a asculta intareste relatiile interumane.